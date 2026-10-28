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Головна ТЦК Садовий пояснив, що спровокувало конфлікт із ТЦК у Сихові

Садовий пояснив, що спровокувало конфлікт із ТЦК у Сихові

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28 жовтня 2026 20:55
Садовий особисто втрутився у конфлікт між ТЦК та громадськими активістами у Сіхові ЛМР
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: ЛМР

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував конфлікт між місцевими мешканцями та військовослужбовцями територіального центру комплектування на Сихові. Після інциденту міський голова запросив представників ТЦК на бесіду. Приводом для обурення людей стали повідомлення про затримання молодого чоловіка, який не досяг 25-річного віку.

Пізніше, за словами мера, ця інформація виявилася неправдивою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Що викликало обурення мешканців

Публікації про затримання молодого чоловіка викликали невдоволення серед мешканців району. На тлі цих повідомлень люди вийшли на протест. Мер звернув увагу на те, що поширена в мережі інформація не відповідала дійсності.

Після інциденту міський голова запросив співробітників територіального центру комплектування для обговорення ситуації. За його словами, подібні зустрічі відбуваються періодично й дають змогу обговорювати проблеми, що виникають у роботі ТЦК. Садовий наголосив, що вважає за необхідне обговорювати спірні випадки та шукати шляхи їхнього вирішення.

Андрій Садовий заявив, що поважає військовослужбовців незалежно від того, де вони проходять службу. Разом з тим він зазначив, що співробітники ТЦК, як і інші люди, можуть припускатися помилок і вчиняти неприпустимі вчинки. На думку мера, кожен такий випадок необхідно розглядати окремо, робити висновки та враховувати отриманий досвід, щоб подібні ситуації не повторювалися.

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"Коли в мережі з’явилися повідомлення про те, що затримали молодого хлопця, якому було трохи більше двадцяти років, менше двадцяти п’яти, це обурило мешканців. І люди вийшли на протест. Потім з’ясувалося, що це була неправдива інформація", — заявив Садовий.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що сказав Юрій Бутусов щодо можливості демобілізації для українських військовослужбовців.

Також Новини.LIVE повідомляли, що суд ухвалив рішення щодо відмови військовозобов’язаного приєднатися до армії. Цей чоловік самостійно прибув до ТЦК, але потім відмовився від служби.

Львів Андрій Садовий мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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