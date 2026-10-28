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Главная ТЦК Садовой объяснил, что спровоцировало конфликт с ТЦК на Сыхове

Садовой объяснил, что спровоцировало конфликт с ТЦК на Сыхове

Ua ru
28 октября 2026 20:55
Садовый лично вмешался в конфликт ТЦК с гражданскими в Сихове ЛМР
Мэр Львова Андрей Садовой. Фото: ЛМР

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал конфликт между местными жителями и военнослужащими территориального центра комплектования на Сыхове. После произошедшего городской голова пригласил представителей ТЦК на разговор. Поводом для возмущения людей стали сообщения о задержании молодого мужчины, не достигшего 25-летнего возраста.

Позже, по словам мэра, эта информация оказалась ложной, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Что вызвало возмущение жителей

Публикации о задержании молодого человека вызвали недовольство среди жителей района. На фоне этих сообщений люди вышли на протест. Мэр обратил внимание на то, что распространенная в сети информация не соответствовала действительности.

После инцидента городской голова пригласил сотрудников территориального центра комплектования для обсуждения ситуации. По его словам, подобные встречи проходят периодически и позволяют говорить о проблемах, возникающих в работе ТЦК. Садовый подчеркнул, что считает необходимым обсуждать спорные случаи и искать пути их решения.

Андрей Садовой заявил, что уважает военнослужащих независимо от того, где они проходят службу. Вместе с тем он отметил, что сотрудники ТЦК, как и другие люди, могут допускать ошибки и совершать недопустимые поступки. По мнению мэра, каждый такой случай необходимо рассматривать отдельно, делать выводы и учитывать полученный опыт, чтобы подобные ситуации не повторялись.

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"Когда в сети появились сообщения о том, что задержали молодого парня, которому было двадцать с небольшим лет, меньше двадцати пяти, это возмутило жителей. И люди вышли на протест. Потом выяснилось, что это была ложная информация", — заявил Садовой. 

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что сказал Юрий Бутусов относительно возможности демобилизации для украинских военнослужащих. 

Также Новини.LIVE сообщали, что постановил суд относительно отказа военнообязанного присоединиться к армии. Этот мужчина самостоятельно прибыл в ТЦК, но потом отказался от службы. 

Львов Андрей Садовый мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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