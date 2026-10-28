Мобілізація в Україні. Ілюстративне фото

Суд у Сумах засудив офіцера запасу, якого визнали винним у ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, до чотирьох років позбавлення волі. Чоловік пояснював відмову від відправлення до військової частини проблемами зі здоров’ям та діагностованим остеохондрозом хребта. При цьому військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби.

Згідно з матеріалами справи, після неявки за першою бойовою повісткою він отримав повторний виклик і письмово відмовився від мобілізації, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Чому чоловік відмовився від служби

Події, які стали предметом розгляду, відбулися влітку 2022 року. У липні українець пройшов військово-лікарську комісію, яка виявила поширений остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта з незначним порушенням функцій, але визнала його придатним до військової служби.

За першою бойовою повісткою він не прибув для подальшого направлення до військової частини. Після повторного виклику 4 серпня чоловік з’явився в ТЦК і власноруч написав заяву про відмову від відправлення, пославшись на захворювання спини.

Що суд встановив щодо стану здоров’я

Під час судового розгляду чоловік провину не визнав. Він стверджував, що проходив лікування і не хотів вирушати на службу через проблеми зі хребтом. Суд вивчив медичні документи, результати обстежень та показання лікарів, які підтвердили наявність захворювання та проходження лікування. Разом з тим висновок ВВК про придатність до служби залишався чинним, а військовозобов’язаний його не оскаржив. Суд також зазначив, що передбачених законом підстав для відстрочки від призову у нього не було.

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Оцінивши докази в сукупності, суд дійшов висновку, що неявка за першою повісткою та подальша письмова відмова від відправлення до військової частини свідчили про умисне ухилення від призову. Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначили чотири роки позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його оголошення. До набрання рішенням законної сили суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді застави.

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