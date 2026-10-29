Автотранспорт предприятия. Фото иллюстративное

Украинским предприятиям необходимо до 18 декабря 2026 года передать в ТЦК сведения о транспортных средствах, технике и сотрудниках, которые ими управляют или занимаются обслуживанием. Требование распространяется на предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности. Даже если у организации нет транспорта, ей необходимо подать нулевую отчетность.

За непредставление сведений или нарушение сроков в особый период предусмотрены штрафы для должностных лиц от 34 000 до 59 500 гривен, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

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Какие данные необходимо указать

Отчетность предусмотрена пунктом 15 Положения о военно-транспортной обязанности, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 1921. Организации должны сообщить о наличии транспортных средств и техники, их техническом состоянии, а также о работниках, которые управляют ими или обеспечивают обслуживание. Сведения подаются по установленной форме, приведенной в приложении 1 к документу.

Когда нужно подать отчет

Во время действия военного положения информацию предоставляют дважды в год: до 20 июня и до 20 декабря. В 2026 году 20 декабря приходится на воскресенье, поэтому рекомендуется передать документы заранее, не позднее пятницы, 18 декабря. Это позволит избежать риска пропустить установленный срок.

Что делать организациям без транспорта

Отсутствие автомобилей или другой техники не освобождает организацию от подачи сведений. В таком случае необходимо направить в ТЦК нулевой отчет по утвержденной форме. Требование касается предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, поэтому перед отправкой документов стоит проверить, какие сведения необходимо указать в конкретной ситуации.

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Административная ответственность за непредставление или несвоевременную подачу информации предусмотрена статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В особый период размер штрафа для должностных лиц составляет от 34 000 до 59 500 гривен. Конкретное взыскание зависит от обстоятельств нарушения и решения уполномоченного органа.

Напомним, Новини.LIVE писали о проблеме демобилизации в армии, а также о необходимости изменения правил бронирования сотрудников по мнению известного журналиста Юрия Бутусова.

Также Новини.LIVE сообщали, что работодателям придется обосновать дополнительную потребность в персонале для увеличения квоты на бронирование работников.