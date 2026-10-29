Автотранспорт підприємства. Ілюстративне фото

Українським підприємствам необхідно до 18 грудня 2026 року надати до ТЦК відомості про транспортні засоби, техніку та співробітників, які ними керують або займаються їхнім обслуговуванням. Ця вимога поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Навіть якщо організація не має транспорту, їй необхідно подати нульову звітність.

За неподання відомостей або порушення термінів у особливий період передбачені штрафи для посадових осіб від 34 000 до 59 500 гривень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

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Які дані необхідно вказати

Звітність передбачена пунктом 15 Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 1921. Організації повинні повідомити про наявність транспортних засобів і техніки, їхній технічний стан, а також про працівників, які керують ними або забезпечують їхнє обслуговування. Відомості подаються за встановленою формою, наведеною в додатку 1 до документа.

Коли потрібно подати звіт

Під час дії воєнного стану інформацію надають двічі на рік: до 20 червня та до 20 грудня. У 2026 році 20 грудня припадає на неділю, тому рекомендується подати документи заздалегідь, не пізніше п’ятниці, 18 грудня. Це дозволить уникнути ризику пропустити встановлений термін.

Що робити організаціям без транспорту

Відсутність автомобілів або іншої техніки не звільняє організацію від подання відомостей. У такому випадку необхідно надіслати до ТЦК нульовий звіт за затвердженою формою. Вимога стосується підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, тому перед надсиланням документів варто перевірити, які відомості необхідно вказати в конкретній ситуації.

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Адміністративна відповідальність за неподання або несвоєчасне подання інформації передбачена статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У особливий період розмір штрафу для посадових осіб становить від 34 000 до 59 500 гривень. Конкретний розмір штрафу залежить від обставин порушення та рішення уповноваженого органу.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про проблему демобілізації в армії, а також про необхідність зміни правил бронювання співробітників на думку відомого журналіста Юрія Бутусова.

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