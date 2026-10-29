Військовозобов'язаний громадянин у кабінеті лікаря. Ілюстративне фото

В Україні можуть переглянути висновки військово-лікарських комісій, на підставі яких військовозобов’язаних визнавали непридатними до служби або оформлювали їм інвалідність. У планах Міністерства оборони перевірити окремі рішення ВЛК. Особливу увагу можуть приділити випадкам, коли медичні документи, ймовірно, оформлювалися незаконно, щоб уникнути мобілізації.

Зокрема, йдеться про заможних чоловіків, які, незважаючи на оформлену інвалідність, ведуть активний спосіб життя, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на народну депутатку Юлію Яцик.

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Які висновки можуть викликати питання

У центрі уваги можуть опинитися випадки ймовірного зловживання під час оформлення медичних документів. Йдеться про ситуації, коли підстави для інвалідності або звільнення від військової служби могли бути недостовірними. Однак сам по собі активний спосіб життя, відвідування спортзалу чи ресторану не доводять незаконність встановленої інвалідності. Для перегляду конкретного рішення необхідні передбачені законом підстави та відповідна процедура.

Які зміни ще обговорюються

Депутатка також повідомила про можливі законодавчі ініціативи, пов’язані з відповідальністю за завідомо неправдиві медичні висновки та незаконну мобілізацію осіб, які за станом здоров’я не повинні проходити службу. Такі пропозиції стосуються не лише випадків ймовірних зловживань з боку військовозобов’язаних, а й дій посадових осіб, які беруть участь у прийнятті рішень. Однак заявлені ініціативи не слід сприймати як зміни законодавства, що вже набрали чинності.

Станом на кінець жовтня 2026 року немає підтвердження, що Міноборони вже розпочало повну перевірку всіх висновків військово-лікарських комісій. Висновок ВЛК про придатність до військової служби та встановлення інвалідності належать до різних правових процедур. Тому можливий перегляд документів має здійснюватися з урахуванням обставин кожного окремого випадку.

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