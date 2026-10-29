Военнообязанный гражданин в кабинете доктора. Фото иллюстративное

В Украине могут пересмотреть заключения военно-врачебных комиссий, на основании которых военнообязанных признавали непригодными к службе или оформляли им инвалидность. В планах Министерства обороны является проверить отдельные решения ВВК. Особое внимание могут уделить случаям, когда медицинские документы предположительно оформлялись незаконно, чтобы избежать мобилизации.

В частности, речь идет об обеспеченных мужчинах, которые, несмотря на оформленную инвалидность, ведут активный образ жизни, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Юлию Яцик.

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Какие заключения могут вызвать вопросы

В центре внимания могут оказаться случаи предполагаемого злоупотребления при оформлении медицинских документов. Речь идет о ситуациях, когда основания для инвалидности или освобождения от военной службы могли быть недостоверными. Однако сам по себе активный образ жизни, посещение спортзала или ресторана не доказывают незаконность установленной инвалидности. Для пересмотра конкретного решения необходимы предусмотренные законом основания и соответствующая процедура.

Какие изменения еще обсуждаются

Депутат также сообщила о возможных законодательных инициативах, связанных с ответственностью за заведомо ложные медицинские заключения и незаконную мобилизацию людей, которые по состоянию здоровья не должны проходить службу. Такие предложения затрагивают не только случаи предполагаемых злоупотреблений со стороны военнообязанных, но и действия должностных лиц, участвующих в принятии решений. Однако заявленные инициативы не следует воспринимать как уже вступившие в силу изменения законодательства.

По состоянию на конец октября 2026 года нет подтверждения, что Минобороны уже запустило сплошную проверку всех заключений военно-врачебных комиссий. Заключение ВВК о пригодности к военной службе и установление инвалидности относятся к разным правовым процедурам. Поэтому возможный пересмотр документов должен проводиться с учетом обстоятельств каждого отдельного случая.

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