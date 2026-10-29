Додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Українцям, у яких у додатку "Резерв+" не оновився термін відстрочки від мобілізації, радять перевірити свої дані та чинну підставу для її надання. Черговий етап автоматичного продовження відстрочок завершується 30 жовтня 2026 року. За інформацією Міністерства оборони, понад 90% чинних відстрочок можуть подовжуватися автоматично. Для цього система перевіряє відомості в державних реєстрах і встановлює, чи зберігається право на відстрочку.

Якщо оновлення не відбулося, необхідно з’ясувати причину, оскільки це не завжди свідчить про втрату відповідного права, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чому відстрочка може не продовжитися

Автоматична перевірка може завершитися без продовження, якщо в державних реєстрах відсутні необхідні відомості або інформація застаріла. Проблеми також можуть виникнути через помилки в персональних даних або відсутність актуального підтвердження інвалідності, родинних зв’язків чи необхідності догляду за близькою людиною. Ще одна можлива причина полягає у зміні обставин, на яких ґрунтувалося надання відстрочки.

Як перевірити інформацію в "Резерв+"

Насамперед слід відкрити електронний військово-обліковий документ у додатку та перевірити зазначений термін дії відстрочки. Якщо новий термін не з’явився, необхідно з’ясувати, чи збереглася законна підстава для її надання та чи достатньо даних для автоматичної перевірки. У разі виявлення неточностей слід звернутися до установи, яка відповідає за відповідні відомості, та за необхідності оновити документи.

Куди звертатися, якщо продовження не відбулося

Подальші дії залежать від підстави для відстрочки. Якщо проблема пов’язана з даними про інвалідність, родинні зв’язки або інші обставини, потрібно уточнити відповідні відомості в державних реєстрах через уповноважені установи. У випадках, передбачених процедурою, заяву на оформлення або продовження відстрочки можна подати через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Безпосередньо в ТЦК такі заяви від громадян не приймають.

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Чи потрібно повторно подавати документи

Якщо відстрочка продовжилася автоматично і новий термін відображається в електронному документі, повторно звертатися за її оформленням не потрібно. Якщо підтвердження не з’явилося, важливо перевірити підставу та усунути можливі помилки в даних. При цьому чинна відстрочка залишається чинною до закінчення встановленого терміну, однак відсутність автоматичного продовження не дає підстав вважати її продовженою після цієї дати без відповідного підтвердження.

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