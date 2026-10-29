Суд ухвалив суворе рішення. Фото ілюстративне

Суд у Сумах засудив молодшого лейтенанта запасу до чотирьох років позбавлення волі; його визнали винним у ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік посилався на проблеми зі хребтом та необхідність продовження лікування. Однак військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби, а він не оскаржив її висновок у встановленому порядку. У матеріалах справи фігурують дві бойові повістки та письмова відмова від відправлення до військової частини.

Суд визнав зібрані докази достатніми для винесення обвинувального вироку за статтею 336 Кримінального кодексу України, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Що сталося після медичного обстеження

Згідно з матеріалами справи, 8 липня 2022 року військово-лікарська комісія діагностувала у чоловіка поширений остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта. Незважаючи на виявлене захворювання, ВЛК визнала його придатним до військової служби. Того ж дня йому вручили бойову повістку, але у призначений час до територіального центру комплектування він не прибув.

Чому чоловік відмовився від відправлення до частини

Повторну повістку військовозобов'язаний отримав 1 серпня. Через три дні він з'явився в ТЦК, однак написав заяву про відмову від відправлення до військової частини, пояснивши своє рішення станом здоров'я. Під час судового розгляду чоловік провину не визнав. Він стверджував, що продовжував лікування, надавав медичні документи й не мав наміру ухилятися від мобілізації.

Які обставини врахував суд

Під час розгляду справи суд вивчив медичну документацію, а також показання співробітників ТЦК та лікарів. Обвинувачений підтвердив, що не оскаржив висновок ВВК у передбаченому законом порядку. Суд дійшов висновку, що наявність захворювання сама по собі не спростовує чинне рішення комісії про придатність до служби. Серед обставин, що вплинули на рішення, також зазначили неявку за першою повісткою, письмову відмову від відправлення та обізнаність чоловіка про можливу кримінальну відповідальність.

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