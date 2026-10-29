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Главная ТЦК Суд поддержал ТЦК по мобилизации мужчины с тяжелым заболеванием

Суд поддержал ТЦК по мобилизации мужчины с тяжелым заболеванием

Ua ru
29 октября 2026 19:48
Мобилизация и ТЦК: суд вынес суровый приговор офицеру запаса Фото иллюстративное
Суд вынес суровое решение. Фото иллюстративное

Четыре года лишения свободы назначил суд в Сумах младшему лейтенанту запаса, которого признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчина ссылался на проблемы с позвоночником и продолжение лечения. Однако военно-врачебная комиссия признала его годным к службе, а своего заключения он в установленном порядке не обжаловал. В материалах дела фигурируют две боевые повестки и письменный отказ от отправки в воинскую часть.

Суд посчитал собранные доказательства достаточными для обвинительного приговора по статье 336 Уголовного кодекса Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Что произошло после медицинского обследования

Согласно материалам дела, 8 июля 2022 года военно-врачебная комиссия диагностировала у мужчины распространенный остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника. Несмотря на выявленное заболевание, ВВК признала его годным к военной службе. В тот же день ему вручили боевую повестку, но в назначенное время в территориальный центр комплектования он не прибыл.

Почему мужчина отказался от отправки в часть

Повторную повестку военнообязанный получил 1 августа. Через три дня он явился в ТЦК, однако написал заявление об отказе от отправки в воинскую часть, объяснив свое решение состоянием здоровья. Во время судебного разбирательства мужчина вину не признал. Он утверждал, что продолжал лечение, предоставлял медицинские документы и не намеревался уклоняться от мобилизации.

Какие обстоятельства учел суд

При рассмотрении дела суд изучил медицинскую документацию, а также показания сотрудников ТЦК и врачей. Обвиняемый подтвердил, что не обжаловал заключение ВВК предусмотренным законом способом. Суд пришел к выводу, что наличие заболевания само по себе не опровергает действовавшее решение комиссии о годности к службе. Среди обстоятельств, повлиявших на решение, также указали неявку по первой повестке, письменный отказ от отправки и осведомленность мужчины о возможной уголовной ответственности.

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Ковпаковский районный суд Сум признал младшего лейтенанта запаса виновным по статье 336 УК Украины и назначил ему четыре года лишения свободы. Согласно опубликованной информации о приговоре, срок наказания должен исчисляться с момента фактического задержания для исполнения судебного решения. При этом в представленном материале не указано, вступил ли приговор в законную силу.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что предприятия обязаны предоставлять отчет ТЦК о наличии транспортных средств даже в том случае, если они не стоят на учете. 

Также Новини.LIVE писали, что Юрий Бутусов красноречиво описал проблему, которая не позволяет в Украине провести демобилизацию военнослужащих. 

суд мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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