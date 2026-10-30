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Главная ТЦК На Буковине пятерых военнослужащих ТЦК подозревают в пытках людей

На Буковине пятерых военнослужащих ТЦК подозревают в пытках людей

Ua ru
30 октября 2026 15:25
На Буковине 30 октября шестерым лицам были предъявлены подозрения в связи с избиением и взяточничеством в ТЦК gp.gov.ua
Задержание подозреваемых сотрудников ТЦК. Фото: gp.gov.ua

В Черновицкой области шестерым лицам было предъявлено подозрение в связи с незаконными задержаниями, избиением военнообязанных и получением денег за уклонение от мобилизации. Среди фигурантов — пять военнослужащих районного ТЦК и СП и сотрудник правоохранительных органов. Одному из мужчин, по данным следствия, передали 5,5 тысячи евро.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

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Что известно о нарушениях во время мобилизации на Буковине

По данным следствия, в течение июля–сентября 2026 года были зафиксированы четыре эпизода противоправных действий во время мобилизационных мероприятий.

Один из случаев произошел 30 сентября в Черновцах. Сотрудники ТЦК силой задержали отца троих детей, у которого была законная отсрочка от мобилизации. Несмотря на это, в отношении мужчины применяли мобилизационные меры. По дороге ему угрожали пистолетом и применяли физическую силу.

Еще один эпизод зафиксировали в июле в селе Мамаевцы. Там подозреваемые избили мужчину, который пытался выйти из автомобиля, а затем против его воли доставили в ТЦК. В помещении центра его удерживали для дальнейшей мобилизации.

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16 сентября в Черновцах зафиксировали получение 5,5 тысячи евро за уклонение от мобилизации. Военнослужащие и правоохранители остановили мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Один из военных предложил ему за деньги избежать мобилизации.

Сначала речь шла о 5 тысячах долларов, однако впоследствии сумму определили в 5,5 тысячи евро. Деньги передала мать мужчины, после чего его отпустили без применения мобилизационных мер.

В тот же день в Черновцах произошёл ещё один случай. Военнообязанного, который отказался предъявить документы, опрыскали слезоточивым средством, повалили на землю и силой доставили в ТЦК. Мужчина получил легкие телесные повреждения.

Какие подозрения были предъявлены фигурантам

21 октября под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона всем шестерым фигурантам было сообщено о подозрении.

Их действия квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины: получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, пытки и незаконное лишение свободы.

По ходатайствам прокуроров суд взял под стражу пятерых подозреваемых, двоих из них — без права внесения залога. Еще одному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Начальника отдела ТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение обеспечивает Территориальное управление ГБР в Хмельницком. Правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды противоправной деятельности и причастных к ним лиц. Разоблачение произошло в рамках программы "Обратная сторона ТЦК и ВЛК".

Сколько должностных лиц ТЦК и ВЛК получили подозрения в 2026 году

По данным прокуратуры, в течение 2026 года в 195 уголовных производствах было предъявлено подозрение 107 должностным лицам ТЦК и СП, а также военно-медицинских комиссий по фактам коррупционных правонарушений, связанных с мобилизацией.

Зафиксированная сумма неправомерной выгоды составила 771,7 тысячи долларов США, 15,5 тысячи евро и 885,2 тысячи гривен.

В то же время в прокуратуре подчеркнули, что мобилизационные мероприятия должны проводиться исключительно в рамках закона, с соблюдением прав и свобод граждан. Военное положение не оправдывает насилия, незаконного лишения свободы или коррупции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 29 октября Верховная Рада поддержала поправку, предусматривающую штраф в размере 170 тысяч гривен для сотрудников ТЦК и СП за незаконный призыв граждан на воинский учет. В то же время эта норма еще не вступила в силу.

Также Новини.LIVE писали, что 28 октября подполковник ТЦК Александр Нодянош задекларировал денежные подарки супруге на общую сумму 5,58 миллиона гривен. Речь идет о 1,45 миллиона гривен от её матери и ещё 4,13 миллиона гривен от другого родственника.

взятка избиение подозрение ТЦК и СП Буковина
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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