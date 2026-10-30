Затримання підозрюваних працівників ТЦК. Фото: gp.gov.ua

У Чернівецькій області шістьом особам повідомили про підозру через незаконні затримання, побиття військовозобов’язаних і отримання грошей за уникнення мобілізації. Серед фігурантів — п’ятеро військовослужбовців районного ТЦК та СП і правоохоронець. Одному з чоловіків, за даними слідства, передали 5,5 тисячі євро.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про порушення під час мобілізації на Буковині

За даними слідства, упродовж липня–вересня 2026 року задокументували чотири епізоди протиправних дій під час мобілізаційних заходів.

Один із випадків стався 30 вересня в Чернівцях. Працівники ТЦК силоміць затримали батька трьох дітей, який мав законну відстрочку від мобілізації. Попри це, щодо чоловіка вживали мобілізаційних заходів. Дорогою йому погрожували пістолетом і застосовували фізичну силу.

Ще один епізод зафіксували в липні в селі Мамаївці. Там підозрювані побили чоловіка, який намагався вийти з автомобіля, а потім проти його волі доправили до ТЦК. У приміщенні центру його утримували для подальшої мобілізації.

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16 вересня в Чернівцях задокументували отримання 5,5 тисячі євро за уникнення мобілізації. Військовослужбовці та правоохоронці зупинили чоловіка, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Один із військових запропонував йому за гроші уникнути мобілізації.

Спочатку йшлося про 5 тисяч доларів, однак згодом суму визначили в 5,5 тисячі євро. Гроші передала мати чоловіка, після чого його відпустили без вжиття мобілізаційних заходів.

Того ж дня в Чернівцях стався ще один випадок. Військовозобов’язаного, який відмовився пред’явити документи, обприскали сльозогінним засобом, повалили на землю та силоміць доправили до ТЦК. Чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Які підозри оголосили фігурантам

21 жовтня за процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону всім шістьом фігурантам повідомили про підозру.

Їхні дії кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України: одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, катування та незаконне позбавлення волі.

За клопотаннями прокурорів суд узяв під варту п’ятьох підозрюваних, двох із них — без права внесення застави. Ще одному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Начальника відділу ТЦК відсторонили від виконання службових обов’язків.

Досудове розслідування та оперативний супровід забезпечує Територіальне управління ДБР у Хмельницькому. Правоохоронці встановлюють інші можливі епізоди протиправної діяльності та причетних до них осіб. Викриття відбулося в межах програми "Зворотній бік ТЦК та ВЛК".

Скільки посадовців ТЦК і ВЛК отримали підозри у 2026 році

За даними прокуратури, упродовж 2026 року в 195 кримінальних провадженнях повідомили про підозру 107 посадовцям ТЦК та СП і військово-лікарських комісій за фактами корупційних правопорушень, пов’язаних із мобілізацією.

Задокументована сума неправомірної вигоди становила 771,7 тисячі доларів США, 15,5 тисячі євро та 885,2 тисячі гривень.

Водночас у прокуратурі наголосили, що мобілізаційні заходи мають проводитися виключно в межах закону, з дотриманням прав і свобод громадян. Воєнний стан не виправдовує насильства, незаконного позбавлення волі чи корупції.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 29 жовтня Верховна Рада підтримала поправку, яка передбачає штраф у розмірі 170 тисяч гривень для працівників ТЦК та СП за незаконне взяття громадян на військовий облік. Водночас ця норма ще не набула чинності.

Також Новини.LIVE писали, що 28 жовтня підполковник ТЦК Олександр Нодянош задекларував грошові подарунки дружині на загальну суму 5,58 мільйона гривень. Йдеться про 1,45 мільйона гривень від її матері та ще 4,13 мільйона гривень від іншого родича.