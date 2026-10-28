Підполковник ТЦК Олександр Нодянош. Фото: 368.media

Грошові подарунки дружині на суму понад 5,5 млн гривень, кілька угод з нерухомістю та автомобіль вартістю понад 1,3 млн гривень зазначені в декларації співробітника ТЦК Олександра Нодяноша. Сам він отримав за рік близько 672 тис. гривень грошового забезпечення та соціальних виплат. Основна частина великих надходжень припадає на його дружину Ольгу Кітуру.

Йдеться про два грошові подарунки від родичів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на 368.media.

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Звідки надійшли гроші

Відомості про майно сім’ї раніше привернули увагу журналістів, а Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя військового.

У декларації зазначено, що Олександр Нодянош отримав 364 тис. гривень грошового забезпечення від Львівського обласного ТЦК та ще 307,78 тис. гривень від Волинського обласного ТЦК та СП. Окрім того, він задекларував тисячу гривень соціальних виплат. Його дружина отримала 1,45 млн гривень у вигляді подарунка від матері Ольги Кітури, а ще 4,13 млн гривень — від Святослава Кітури. Загальна сума двох подарунків склала 5,58 млн гривень.

Автомобілі та операції з нерухомістю

Серед майна Нодяноша зазначена земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів у селі Жирівка Львівського району, придбана у 2015 році. У декларації також фігурує Jeep Grand Cherokee 2019 року випуску, придбаний 31 липня 2024 року за 1,31 млн гривень. Його дружині належить Jeep Compass 2017 року, але вартість автомобіля не вказана. Готівкові заощадження становлять 4 тис. доларів у Нодяноша та 20 тис. доларів у його дружини.

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У розділі витрат відображено три угоди щодо придбання майнових прав на нерухомість у забудовників у 2025 році. Їхня вартість склала 1,43 млн, 1,4 млн та 1,43 млн гривень, загалом 4,26 млн гривень. В окремих графах декларації є позначки про те, що член сім’ї не надав інформацію.

Ольга Кітура працює лікарем-психіатром і психотерапевтом у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих імені Юрія Липи, а також веде приватну практику. При цьому автори публікації звернули увагу на відсутність у декларації деяких відомостей про її доходи.

Раніше журналісти повідомляли про початок моніторингу способу життя Нодяноша з боку НАЗК. Серед питань, які можуть становити інтерес для перевірки, — походження великих грошових подарунків, повнота відомостей про доходи дружини та джерела фінансування угод з нерухомістю й купівлі автомобіля.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що Нацполіція зацікавилася діями співробітників ТЦК, які мобілізували чоловіка прямо з дому.

Також Новини.LIVE писали, що жінка, яка в минулому була чоловіком, домоглася скасування штрафу з боку ТЦК та СП.