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Головна ТЦК Жінка оскаржила рішення ТЦК і домоглася перегляду свого обліку

Жінка оскаржила рішення ТЦК і домоглася перегляду свого обліку

Ua ru
27 жовтня 2026 21:45
Суд зобов’язав ТЦК виключити жінку з військового обліку після зміни статі Ілюстративне фото
Суд ухвалив важливе рішення. Фото ілюстративне

Адміністративний суд Дніпропетровської області зобов’язав територіальний центр комплектування виключити жінку з військового обліку після офіційної зміни статі з чоловічої на жіночу. Раніше відомство відмовилося задовольнити її заяву, вказавши на відсутність відповідних підстав у законодавстві. У ТЦК також наполягали на необхідності проходження військово-лікарської комісії.

Жінка оскаржила відмову в суді, який визнав дії відомства дискримінаційними, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Чому виник спір із ТЦК

Після зміни статі позивачка отримала документи з оновленими даними та звернулася до ТЦК із проханням виключити її з військового обліку. Однак відомство продовжило застосовувати до неї правила, передбачені для військовозобов’язаних чоловіків. Представники центру пояснювали свою позицію тим, що чинне законодавство прямо не називає зміну статі самостійною підставою для зняття з обліку.

Під час розгляду справи з’ясувалося, що жінка не має медичної чи фармацевтичної освіти, за наявності якої для жінок передбачені особливі правила військового обліку. Вона також не подавала заяву про добровільну постановку на облік і раніше не проходила військову службу. Суд зазначив, що відсутність окремої законодавчої процедури сама по собі не виправдовує обмеження прав людини.

Суд дійшов висновку, що продовження військового обліку за правилами для чоловіків після офіційної зміни статі суперечить принципу рівності та в обставинах цієї справи є дискримінацією. У цій справі відомство зобов’язали виключити жінку з військового обліку та оновити відомості в реєстрі "Оберіг". Також суд постановив відшкодувати позивачці 1331,20 гривні судового збору за рахунок бюджетних коштів. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що під час мобілізації на Полтавщині військовозобов’язаного чоловіка змусили залишити на вулиці собаку, яку він вигулював.

Також Новини.LIVE писали, що у Верховній Раді визнали проблему відсутності чітких термінів проходження служби та демобілізації.

суд мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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