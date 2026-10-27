Суд принял важное решение. Фото иллюстративное

Административный суд Днепропетровской области обязал территориальный центр комплектования исключить женщину из воинского учета после официального изменения пола с мужского на женский. Ранее ведомство отказалось удовлетворить ее заявление, указав на отсутствие соответствующего основания в законодательстве. В ТЦК также настаивали на необходимости прохождения военно-врачебной комиссии.

Женщина обжаловала отказ в суде, который признал действия ведомства дискриминационными, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Почему возник спор с ТЦК

После изменения пола истица получила документы с обновленными данными и обратилась в ТЦК с просьбой исключить ее из воинского учета. Однако ведомство продолжило применять к ней правила, предусмотренные для военнообязанных мужчин. Представители центра объясняли свою позицию тем, что действующее законодательство прямо не называет изменение пола самостоятельным основанием для снятия с учета.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что у женщины нет медицинского или фармацевтического образования, при наличии которого для женщин предусмотрены особые правила воинского учета. Она также не подавала заявление о добровольной постановке на учет и ранее не проходила военную службу. Суд указал, что отсутствие отдельной законодательной процедуры само по себе не оправдывает ограничение прав человека.

Суд пришел к выводу, что продолжение воинского учета по правилам для мужчин после официального изменения пола противоречит принципу равенства и в обстоятельствах этого дела является дискриминацией. По делу ведомство обязали исключить женщину из воинского учета и обновить сведения в реестре "Оберіг". Также суд постановил возместить истице 1331,20 гривны судебного сбора за счет бюджетных средств. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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