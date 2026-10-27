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Главная ТЦК Женщина оспорила решение ТЦК и добилась пересмотра своего учета

Женщина оспорила решение ТЦК и добилась пересмотра своего учета

Ua ru
27 октября 2026 21:45
Суд обязал ТЦК исключить женщину из воинского учета после изменения пола Фото иллюстративное
Суд принял важное решение. Фото иллюстративное

Административный суд Днепропетровской области обязал территориальный центр комплектования исключить женщину из воинского учета после официального изменения пола с мужского на женский. Ранее ведомство отказалось удовлетворить ее заявление, указав на отсутствие соответствующего основания в законодательстве. В ТЦК также настаивали на необходимости прохождения военно-врачебной комиссии.

Женщина обжаловала отказ в суде, который признал действия ведомства дискриминационными, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений. 

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Почему возник спор с ТЦК

После изменения пола истица получила документы с обновленными данными и обратилась в ТЦК с просьбой исключить ее из воинского учета. Однако ведомство продолжило применять к ней правила, предусмотренные для военнообязанных мужчин. Представители центра объясняли свою позицию тем, что действующее законодательство прямо не называет изменение пола самостоятельным основанием для снятия с учета.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что у женщины нет медицинского или фармацевтического образования, при наличии которого для женщин предусмотрены особые правила воинского учета. Она также не подавала заявление о добровольной постановке на учет и ранее не проходила военную службу. Суд указал, что отсутствие отдельной законодательной процедуры само по себе не оправдывает ограничение прав человека.

Суд пришел к выводу, что продолжение воинского учета по правилам для мужчин после официального изменения пола противоречит принципу равенства и в обстоятельствах этого дела является дискриминацией. По делу ведомство обязали исключить женщину из воинского учета и обновить сведения в реестре "Оберіг". Также суд постановил возместить истице 1331,20 гривны судебного сбора за счет бюджетных средств. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о том, что во время мобилизации на Полтавщине военнообязанного мужчину заставили оставить на улице собаку, которую он выгуливал. 

Также Новини.LIVE писали, что в Верховной Раде признали проблему отсуствия четких сроков несения службы и демобилизации. 

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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