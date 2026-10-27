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Главная ТЦК Конфликт с ТЦК под Львовом: военнообязанный использовал биту

Конфликт с ТЦК под Львовом: военнообязанный использовал биту

Ua ru
27 октября 2026 21:03
Сотрудник ТЦК получил травму от удара битой от военнообязанного Нацполиция Украины
Полицейские на месте преступления. Фото: Нацполиция Украины

Суд во Львове избрал круглосуточный домашний арест водителю Mercedes-Benz Sprinter, которого подозревают в нападении на военнослужащего ТЦК и СП. По версии следствия, мужчина ударил военного деревянной битой по голове во время проверки военно-учетных документов. Происшествие случилось утром 23 октября в селе Лисиничи Львовского района.

В результате удара военнослужащий получил травму головы, которую отнесли к легким телесным повреждениям, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Zaxid.net

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Как возник конфликт

Согласно материалам судебного решения, военнослужащий остановил микроавтобус на улице Тракт Глинянский для проверки документов. Между ним и водителем возникла словесная перепалка.

Следствие утверждает, что после этого мужчина взял деревянную биту из салона автомобиля и нанес ею один удар в теменную область головы военного. Пострадавшему диагностировали ушибленную рану.

Известно, что 23 октября мужчине сообщили о подозрении по части второй статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Эта норма касается умышленного причинения телесных повреждений должностному лицу в связи с исполнением им служебных обязанностей.

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Какое решение принял суд

Подозреваемому назначили круглосуточный домашний арест на два месяца: до 23 декабря 2026 года. На этот период он обязан соблюдать установленные судом ограничения, являться по вызовам следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места проживания и сдать паспорт для выезда за границу.

Досудебное расследование продолжается. Виновность мужчины должна быть установлена высшей инстанцией.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о резонансном случае мобилизации человека во время прогулки с домашним животным, которое оказалось брошенным на улице. 

Также Новини.LIVE писали о том, как депутаты Верховной Рады относятся к проблеме демобилизации и сроках службы украинских военнослужащих. 

мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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