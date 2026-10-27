Поліцейські на місці злочину. Фото: Національна поліція України

Суд у Львові призначив цілодобовий домашній арешт водієві Mercedes-Benz Sprinter, якого підозрюють у нападі на військовослужбовця ТЦК та СП. За версією слідства, чоловік ударив військового дерев'яною битою по голові під час перевірки військово-реєстраційних документів. Інцидент стався вранці 23 жовтня в селі Лисиничі Львівського району.

В результаті удару військовослужбовець отримав травму голови, яку віднесли до легких тілесних ушкоджень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Zaxid.net.

Реклама

Як виник конфлікт

Згідно з матеріалами судового рішення, військовослужбовець зупинив мікроавтобус на вулиці Тракт Глинянський для перевірки документів. Між ним і водієм виникла словесна суперечка.

Слідство стверджує, що після цього чоловік взяв дерев’яну биту з салону автомобіля й завдав нею один удар у тім’яну ділянку голови військового. Потерпілому діагностували забійну рану.

Відомо, що 23 жовтня чоловікові повідомили про підозру за частиною другою статті 350 Кримінального кодексу України. Ця норма стосується умисного заподіяння тілесних ушкоджень посадовій особі у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків.

Читайте також:

Яке рішення ухвалив суд

Підозрюваному призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці: до 23 грудня 2026 року. Протягом цього періоду він зобов’язаний дотримуватися встановлених судом обмежень, з’являтися на виклики слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання та здати паспорт для виїзду за кордон.

Досудове розслідування триває. Вину чоловіка має встановити вища інстанція.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про резонансний випадок мобілізації людини під час прогулянки з домашньою твариною, яку залишили на вулиці.

Також Новини.LIVE писали про те, як депутати Верховної Ради ставляться до проблеми демобілізації та термінів служби українських військовослужбовців.