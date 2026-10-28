Подполковник ТЦК Александр Нодянош. Фото: 368.media

Денежные подарки супруге на сумму более 5,5 млн гривен, несколько сделок с недвижимостью и автомобиль стоимостью свыше 1,3 млн гривен указаны в декларации сотрудника ТЦК Александра Нодяноша. Сам он получил за год около 672 тыс. гривен денежного обеспечения и социальных выплат. Основная часть крупных поступлений приходится на его жену Ольгу Китуру.

Речь идет о двух денежных подарках от родственников, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на 368.media.

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Откуда поступили деньги

Имущественные сведения семьи ранее привлекли внимание журналистов, а Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни военного.

В декларации указано, что Александр Нодянош получил 364 тыс. гривен денежного обеспечения от Львовского областного ТЦК и еще 307,78 тыс. гривен от Волынского областного ТЦК и СП. Дополнительно он задекларировал тысячу гривен социальных выплат. Его супруга получила 1,45 млн гривен в качестве подарка от матери Ольги Китуры, а еще 4,13 млн гривен — от Святослава Китуры. Общая сумма двух подарков составила 5,58 млн гривен.

Автомобили и сделки с недвижимостью

Среди имущества Нодяноша указана земельная площадью 1000 квадратных метров в селе Жировка Львовского района, приобретенная в 2015 году. В декларации также фигурирует Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска, купленный 31 июля 2024 года за 1,31 млн гривен. Его супруге принадлежит Jeep Compass 2017 года, но стоимость автомобиля не указана. Наличные сбережения составляют 4 тыс. долларов у Нодяноша и 20 тыс. долларов у его жены.

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В разделе расходов отражены три сделки по приобретению имущественных прав на недвижимость у застройщиков в 2025 году. Их стоимость составила 1,43 млн, 1,4 млн и 1,43 млн гривен — всего 4,26 млн гривен. В отдельных графах декларации присутствуют отметки о том, что член семьи не предоставил информацию.

Ольга Китура работает врачом-психиатром и психотерапевтом во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы, а также ведет частную практику. При этом авторы публикации обратили внимание на отсутствие в декларации некоторых сведений о ее доходах.

Ранее журналисты сообщали о начале мониторинга образа жизни Нодяноша со стороны НАПК. Среди вопросов, которые могут представлять интерес для проверки, — происхождение крупных денежных подарков, полнота сведений о доходах супруги и источники финансирования сделок с недвижимостью и покупки автомобиля.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о том, Нацполиция заинтересовалась действиями сотрудников ТЦК, которые мобилизировали мужчину прямо из дома.

Также Новини.LIVE писали, что женщина, которая в прошлом была мужчиной, добилась отмены штрафа со стороны ТЦК и СП.