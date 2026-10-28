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Главная ТЦК Похищение мужчины из дома: полиция расследует действия ТЦК

Похищение мужчины из дома: полиция расследует действия ТЦК

Ua ru
28 октября 2026 06:35
ТЦК забрали мужчину прямо из дома, полиция расследует дело Армія Inform
Работа группы оповещения ТЦК и СП. Фото: Армія Inform

В Волынской области проверяют обстоятельства доставки местного жителя в ТЦК и СП. Инцидент произошел 31 августа в Камень-Каширском районе. Мужчину забрали из дома и, предположительно, с применением физической силы посадили в автомобиль. Заявитель утверждает, что после этого его удерживали против воли.

В тот же день мужчину признали годным к службе и мобилизовали, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

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Что известно об обстоятельствах дела

Ранее у мужчины была отсрочка от мобилизации в связи с постоянным уходом за другим человеком. Однако срок ее действия завершился 1 июля. Обстоятельства доставки мужчины в ТЦК стали предметом отдельной проверки после обращения по этому поводу.

В Военной службе правопорядка отметили, что отсутствие действующей отсрочки само по себе не дает права незаконно лишать человека свободы или удерживать его вне предусмотренных законом процедур. Поэтому при рассмотрении ситуации важно установить не только обстоятельства мобилизации, но и то, как именно мужчину доставили в учреждение.

Луцкий зональный отдел Военной службы правопорядка направил в полицию Волынской области сообщение о возможном уголовном правонарушении. Речь идет о признаках преступления, предусмотренного частью третьей статьи 146 Уголовного кодекса Украины — незаконном лишении свободы или похищении человека. Окончательная правовая оценка зависит от результатов проверки и установленных обстоятельств.

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Гончаренко также заявил, что временная следственная комиссия Верховной Рады будет следить за развитием ситуации. Предстоит выяснить, были ли действия должностных лиц законными и соблюдались ли права мужчины. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что в ходе мобилизации мужчина был вынужден оставить собаку, с которой гулял, прямо на улице с запиской и просьбой позаботиться о ней. 

Ранее Новини.LIVE писали, что представители ТЦК и СП пытались оштрафовать женщину, которая незадолго до этого сменила пол с мужского. 

мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные Нацполиция
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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