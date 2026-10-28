Робота групи оповіщення ТЦК та СП. Фото: Армія Inform

У Волинській області перевіряють обставини доставки місцевого мешканця до ТЦК та СП. Інцидент стався 31 серпня в Камінь-Каширському районі. Чоловіка забрали з дому і, ймовірно, із застосуванням фізичної сили посадили в автомобіль. Заявник стверджує, що після цього його утримували проти волі.

Того ж дня чоловіка визнали придатним до служби та мобілізували, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

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Що відомо про обставини справи

Раніше у чоловіка була відстрочка від мобілізації у зв’язку з постійним доглядом за іншою людиною. Однак термін її дії закінчився 1 липня. Обставини доставки чоловіка до ТЦК стали предметом окремої перевірки після звернення з цього приводу.

У Військовій службі правопорядку зазначили, що відсутність чинної відстрочки сама по собі не дає права незаконно позбавляти людину свободи або утримувати її поза передбаченими законом процедурами. Тому під час розгляду ситуації важливо встановити не лише обставини мобілізації, а й те, як саме чоловіка доставили до закладу.

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Луцький зональний відділ Військової служби правопорядку надіслав до поліції Волинської області повідомлення про можливе кримінальне правопорушення. Йдеться про ознаки злочину, передбаченого частиною третьою статті 146 Кримінального кодексу України: незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Остаточна правова оцінка залежить від результатів перевірки та встановлених обставин.

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Гончаренко також заявив, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради стежитиме за розвитком ситуації. Потрібно з’ясувати, чи були дії посадових осіб законними і чи дотримувалися права чоловіка.

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Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що під час мобілізації чоловік був змушений залишити собаку, з якою гуляв, прямо на вулиці з запискою та проханням подбати про неї.

Раніше Новини.LIVE писали, що представники ТЦК та СП намагалися оштрафувати жінку, яка незадовго до цього змінила стать з чоловічої.