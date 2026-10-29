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Головна ТЦК Верховна Рада підтримала збільшення штрафу для співробітників ТЦК

Верховна Рада підтримала збільшення штрафу для співробітників ТЦК

Ua ru
29 жовтня 2026 18:49
Штраф для ТЦК: за яке порушення пропонують сплатити 170 тисяч гривень Ілюстративне фото
Перевірка військово-реєстраційних документів. Ілюстративне фото

В Україні запропонували суттєво посилити фінансову відповідальність посадових осіб територіальних центрів комплектування за незаконну постановку громадян на військовий облік. Розмір штрафу планують збільшити з 17 тисяч до 170 тисяч гривень. Відповідну поправку підтримали 249 народних депутатів під час розгляду законопроекту №16013.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Дмитра Разумкова.

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За які порушення передбачено покарання

Ініціатива стосується випадків, коли на військовий облік беруть людей, які згідно із законом не повинні на ньому перебувати. Поправка №11 до законопроекту передбачає збільшення штрафу для посадових осіб ТЦК за незаконну постановку громадян на військовий облік. Йдеться про ситуації, коли особу включають до відповідних облікових даних всупереч встановленим законом вимогам. За словами Железняка, запропонована зміна передбачає збільшення штрафу з 17 тисяч до 170 тисяч гривень.

Дмитро Разумков повідомив, що його поправку підтримали 249 парламентаріїв. Він звернув увагу на різницю між відповідальністю громадян за порушення мобілізаційного законодавства та покаранням посадових осіб за незаконні дії під час ведення військового обліку. Як приклад депутат навів випадки, коли жінок ставили на військовий облік, а потім штрафували. При цьому твердження щодо масштабів таких порушень потребують окремого підтвердження.

Підтримка поправки в парламенті сама по собі не означає, що підвищений штраф уже застосовується. Щоб норма набула чинності, закон має пройти передбачені законодавством процедури. Тому до офіційного набуття чинності змін говорити про діюче стягнення у розмірі 170 тисяч гривень передчасно.

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Верховна Рада штрафи мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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