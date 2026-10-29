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Главная ТЦК Верховная Рада поддержала увеличение штрафа для сотрудников ТЦК

Верховная Рада поддержала увеличение штрафа для сотрудников ТЦК

Ua ru
29 октября 2026 18:49
Штраф для ТЦК: за какое нарушение предлагают платить 170 тысяч гривен Фото иллюстративное
Проверка военно-учетных документов. Фото иллюстративное

В Украине предложили существенно повысить финансовую ответственность должностных лиц территориальных центров комплектования за незаконную постановку граждан на воинский учет. Размер штрафа планируют увеличить с 17 тысяч до 170 тысяч гривен. Соответствующую поправку поддержали 249 народных депутатов во время рассмотрения законопроекта №16013.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на народных депутатов Ярослава Железняка и Дмитрия Разумкова. 

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За какие нарушения предусмотрено наказание

Инициатива касается случаев, когда на воинский учет берут людей, которые по закону не должны на нем состоять. Поправка №11 к законопроекту предусматривает увеличение штрафа для должностных лиц ТЦК за незаконную постановку граждан на воинский учет. Речь идет о ситуациях, когда человека включают в соответствующие учетные данные вопреки установленным законом требованиям. По словам Железняка, предложенное изменение предусматривает увеличение взыскания с 17 тысяч до 170 тысяч гривен.

Дмитрий Разумков сообщил, что его поправку поддержали 249 парламентариев. Он обратил внимание на разницу между ответственностью граждан за нарушения мобилизационного законодательства и наказанием должностных лиц за незаконные действия при ведении воинского учета. В качестве примера депутат упомянул случаи, когда женщин ставили на воинский учет, а затем штрафовали. При этом утверждения о масштабах подобных нарушений требуют отдельного подтверждения.

Поддержка поправки в парламенте сама по себе не означает, что повышенный штраф уже применяется. Для вступления нормы в силу закон должен пройти предусмотренные законодательством процедуры. Поэтому до официального вступления изменений в силу говорить о действующем взыскании в размере 170 тысяч гривен преждевременно. 

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Верховная Рада штрафы мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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