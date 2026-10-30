Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Фото: УНИАН

Обоснованность медицинских заключений и качество обследований военнообязанных станут предметом более пристального контроля в Украине. Михаил Драпатый подписал приказ об усилении мониторинга работы военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования. Среди основных задач названы предотвращение необоснованного признания людей годными к службе и борьба с коррупционными нарушениями.

Отдельное внимание планируют уделять случаям, когда состояние здоровья человека требует более тщательного обследования, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на представителей Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины.

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Какие нарушения будут проверять

Контроль затронет обоснованность выводов ВВК, а также качество медицинских осмотров. Особое внимание уделят ситуациям, когда военнослужащего признают годным, но позднее у него выявляют заболевание, которое становится основанием для признания непригодным к службе. Проверки также должны помочь выявлять случаи формального подхода к обследованию и недобросовестного оформления медицинских заключений.

На что обратят внимание комиссии

В рамках усиленного контроля планируют учитывать несколько направлений работы:

обоснованность решений о пригодности к военной службе;

качество диагностики хронических заболеваний;

соблюдение порядка медицинского освидетельствования;

правильность оформления документов и внесения сведений в государственный реестр;

профессиональную подготовку руководителей и членов ВВК.

Медучреждениям напомнили об ответственности

За фиктивные или небрежно подготовленные медицинские заключения ответственность могут нести как учреждения здравоохранения, так и конкретные специалисты. Кроме того, предусмотрено дополнительное обучение руководителей и членов комиссий современным подходам к диагностике. Это должно повысить качество обследований и снизить риск ошибок при определении пригодности к службе.

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Отдельное направление контроля касается действий сотрудников территориальных центров комплектования. Проверять будут соблюдение порядка направления военнообязанных на медицинские осмотры, оформление документов и внесение данных в соответствующий государственный реестр.

При этом опубликованные сообщения не означают, что все ранее вынесенные заключения ВВК автоматически пересмотрят или что каждому военнообязанному придется проходить комиссию повторно. Подробный текст приказа и конкретные сроки реализации новых мер в открытых сообщениях не приводились.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в Черновицкой области шестерым лицам было предъявлено подозрение в связи с незаконными задержаниями, избиением военнообязанных и получением денег за уклонение от мобилизации.

Также Новини.LIVE сообщали, что дело о стрельбе в Печерском ТЦК Киева получило продолжение после появления информации о состоянии подозреваемого.