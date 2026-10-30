Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Фото: УНІАН

Обґрунтованість медичних висновків та якість обстежень військовозобов’язаних стануть предметом більш пильного контролю в Україні. Михайло Драпатий підписав наказ про посилення моніторингу роботи військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування. Серед основних завдань названо запобігання необґрунтованому визнанню людей придатними до служби та боротьбу з корупційними порушеннями.

Окрему увагу планують приділяти випадкам, коли стан здоров’я людини вимагає більш ретельного обстеження, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на представників Головного управління комунікацій Збройних сил України.

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Які порушення перевірятимуть

Контроль стосуватиметься обґрунтованості висновків ВЛК, а також якості медичних оглядів. Особливу увагу приділятимуть ситуаціям, коли військовослужбовця визнають придатним, але згодом у нього виявляють захворювання, яке стає підставою для визнання непридатним до служби. Перевірки також мають допомогти виявляти випадки формального підходу до обстеження та недобросовісного оформлення медичних висновків.

На що звернуть увагу комісії

У рамках посиленого контролю планують враховувати кілька напрямків роботи:

обґрунтованість рішень щодо придатності до військової служби;

якість діагностики хронічних захворювань;

дотримання порядку медичного огляду;

правильність оформлення документів та внесення відомостей до державного реєстру;

професійну підготовку керівників та членів ВЛК.

Медичним закладам нагадали про відповідальність

За фіктивні або недбало підготовлені медичні висновки відповідальність можуть нести як заклади охорони здоров’я, так і конкретні фахівці. Окрім того, передбачено додаткове навчання керівників та членів комісій сучасним підходам до діагностики. Це має підвищити якість обстежень та знизити ризик помилок при визначенні придатності до служби.

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Окремий напрямок контролю стосується дій співробітників територіальних центрів комплектування. Перевірятимуть дотримання порядку направлення військовозобов’язаних на медичні огляди, оформлення документів та внесення даних до відповідного державного реєстру.

При цьому опубліковані повідомлення не означають, що всі раніше винесені висновки ВЛК автоматично переглянуть або що кожному військовозобов’язаному доведеться проходити комісію повторно. Детальний текст наказу та конкретні терміни реалізації нових заходів у відкритих повідомленнях не наводилися.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в Чернівецькій області шістьом особам було висунуто підозру у зв’язку з незаконними затриманнями, побиттям військовозобов’язаних та отриманням грошей за ухилення від мобілізації.

Також Новини.LIVE повідомляли, що справа про стрілянину в Печерському ТЦК Києва отримала продовження після появи інформації про стан підозрюваного.