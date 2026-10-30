Поліція на місці події. Фото: YouTube

Справа про стрілянину в Печерському ТЦК Києва отримала продовження після появи інформації про стан підозрюваного. Олексій Ковальський перебуває в столичній лікарні під охороною. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та перелом носа.

Адвокат Сергій Осика стверджує, що його підзахисного побили після затримання. Водночас офіційна версія обставин отримання травм потребує окремого розгляду, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Страну".

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Що відомо про стан чоловіка

Печерський районний суд Києва 21 жовтня відправив Ковальського під варту на 60 діб без права внесення застави. Як повідомляли журналісти, на засідання підозрюваного доставили в інвалідному візку. За словами адвоката, після затримання чоловік не міг самостійно пересуватися. Детальні офіційні відомості про його нинішній стан здоров’я у відкритих повідомленнях правоохоронців не наводилися.

Як сталася стрілянина в ТЦК

Інцидент стався 19 жовтня в приміщенні Печерського районного територіального центру комплектування. За інформацією правоохоронців, чоловіка доставили туди після перевірки його даних. Під час перебування в будівлі він дістав вогнепальну зброю та відкрив вогонь. Поранення отримали троє співробітників поліції та троє військовослужбовців ТЦК. Підозрюваного затримали на місці, а пізніше під час обшуку його помешкання виявили зброю та боєприпаси.

Поліція перевіряє дії співробітників

Після інциденту правоохоронні органи розпочали службове розслідування, в рамках якого перевіряють дії поліцейських, які брали участь у затриманні та доставці чоловіка. Окрему увагу приділяють обставинам, за яких підозрюваний опинився в будівлі зі зброєю. Колишній начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін публічно розкритикував дії правоохоронців, вказавши на важливість огляду затриманих. Остаточні висновки щодо події мають бути зроблені за результатами перевірок та слідчих дій.

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