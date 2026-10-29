Церемонія прощання з добровольцем. Фото: УНІАН

Питання реєстрації місця проживання військовослужбовця, який зник безвісти під час війни, може стати для його родини окремою юридичною проблемою. Родичам важливо враховувати, що відсутність людини за адресою не означає автоматичного припинення її реєстрації. Порядок дій залежить від того, кому належить квартира і на якій підставі військовий був зареєстрований у ній. У деяких випадках для вирішення питання може знадобитися звернення до суду.

При цьому сам статус зниклого безвісти не позбавляє людину права власності на житло, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Коли можливе зняття з реєстрації

Можливість виписати особу залежить від обставин та передбачених законодавством підстав. Власнику приватного житла слід уточнити в органі реєстрації або ЦНАП, які документи необхідні для конкретної процедури.

Якщо питання пов’язане з визнанням особи безвісно відсутньою, оголошенням її померлою або припиненням права користування житлом, може знадобитися відповідне судове рішення. Повідомлення про зникнення військовослужбовця не слід вважати універсальною підставою для зняття його з реєстрації.

Насамперед родині варто з’ясувати правовий статус квартири та самого зареєстрованого мешканця. Для подальших дій можуть знадобитися:

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документи, що підтверджують право власності на житло;

відомості про реєстрацію місця проживання військовослужбовця;

документи, що підтверджують обставини його зникнення;

судове рішення, якщо воно необхідне в конкретній ситуації.

Перелік документів залежить від підстави звернення, тому його краще заздалегідь уточнити в органі реєстрації або у юриста.

Окремий порядок передбачено для випадків, коли один із батьків зник безвісти, а другий оформляє реєстрацію місця проживання дитини. Згідно з оновленими правилами, що набрали чинності 30 травня 2026 року, за певних обставин зареєструвати дитину можна без згоди другого з батьків, якщо той зник безвісти або перебуває в полоні. Для підтвердження відповідної обставини знадобиться документ, передбачений процедурою, наприклад виписка з Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Реєстрація не скасовує житлових прав

Родичам важливо розрізняти зняття з реєстрації, право користування квартирою та право власності на неї. Це різні юридичні питання, і вирішення одного з них не означає автоматичного припинення інших прав. Якщо між членами сім’ї виник спір щодо користування житлом або підстав для зняття особи з реєстрації, безпечніше отримати індивідуальну правову консультацію до подання документів.

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