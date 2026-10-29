Церемония прощания с добровольцем. Фото: УНИАН

Вопрос регистрации места проживания военнослужащего, пропавшего без вести во время войны, может стать для его семьи отдельной юридической проблемой. Родственникам важно учитывать, что отсутствие человека по адресу не означает автоматического прекращения его регистрации. Порядок действий зависит от того, кому принадлежит квартира и на каком основании военный был зарегистрирован в ней. В некоторых случаях для решения вопроса может потребоваться обращение в суд.

При этом сам статус пропавшего без вести не лишает человека права собственности на жилье, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Когда возможно снятие с регистрации

Возможность выписать человека зависит от обстоятельств и предусмотренных законодательством оснований. Собственнику частного жилья следует уточнить в органе регистрации или ЦНАП, какие документы необходимы для конкретной процедуры.

Если вопрос связан с признанием человека безвестно отсутствующим, объявлением его умершим или прекращением права пользования жильем, может понадобиться соответствующее судебное решение. Извещение о пропаже военнослужащего не следует считать универсальным основанием для снятия его с регистрации.

Прежде всего семье стоит выяснить правовой статус квартиры и самого зарегистрированного жильца. Для дальнейших действий могут понадобиться:

Читайте также:

документы, подтверждающие право собственности на жилье;

сведения о регистрации места проживания военнослужащего;

документы, подтверждающие обстоятельства его исчезновения;

судебное решение, если оно необходимо в конкретной ситуации.

Перечень документов зависит от основания обращения, поэтому его лучше заранее уточнить в органе регистрации или у юриста.

Отдельный порядок предусмотрен для случаев, когда один из родителей пропал без вести, а второй оформляет регистрацию места проживания ребенка. Согласно обновленным правилам, вступившим в силу 30 мая 2026 года, в определенных обстоятельствах зарегистрировать ребенка можно без согласия второго родителя, если тот пропал без вести или находится в плену. Для подтверждения соответствующего обстоятельства потребуется документ, предусмотренный процедурой, например выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Регистрация не отменяет жилищных прав

Родственникам важно различать снятие с регистрации, право пользования квартирой и право собственности на нее. Это разные юридические вопросы, и решение одного из них не означает автоматического прекращения остальных прав. Если между членами семьи возник спор о пользовании жильем или основаниях для снятия человека с регистрации, безопаснее получить индивидуальную правовую консультацию до подачи документов.

Напомним, Новини.LIVE писали о дедлайне, когда предприятиям необходимо обязательно предоставить в ТЦК отчет о стоящих на учете транспортных средствах.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинский журналист и и военнослужащий Юрий Бутусов рассказал о проблеме отсутствия демобилизации и кадрового резерва в армии.