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Главная ТЦК Стрельба в киевском ТЦК: подозреваемый оказался в больнице

Стрельба в киевском ТЦК: подозреваемый оказался в больнице

Ua ru
30 октября 2026 00:02
Дело о стрельбе в Печерском ТЦК: подозреваемый оказался в больнице YouTube
Полиция на месте происшествия. Фото: YouTube

Дело о стрельбе в Печерском ТЦК Киева получило продолжение после появления информации о состоянии подозреваемого. Алексей Ковальский находится в столичной больнице под охраной. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носа.

Адвокат Сергей Осыка утверждает, что его подзащитного избили после задержания. В то же время официальная версия обстоятельств получения травм требует отдельного рассмотрения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Страну".

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Что известно о состоянии мужчины

Печерский районный суд Киева 21 октября отправил Ковальского под стражу на 60 суток без права внесения залога. Как сообщали журналисты, на заседание подозреваемого доставили в инвалидной коляске. По словам адвоката, после задержания мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Подробные официальные сведения о его нынешнем состоянии здоровья в открытых сообщениях правоохранителей не приводились.

Как произошла стрельба в ТЦК

Инцидент случился 19 октября в помещении Печерского районного территориального центра комплектования. По информации правоохранителей, мужчину доставили туда после проверки его данных. Во время пребывания в здании он достал огнестрельное оружие и открыл огонь. Ранения получили трое сотрудников полиции и трое военнослужащих ТЦК. Подозреваемого задержали на месте, а позднее во время обыска его жилья обнаружили оружие и боеприпасы.

Полиция проверяет действия сотрудников

После происшествия правоохранительные органы начали служебное расследование, в рамках которого проверяют действия полицейских, участвовавших в задержании и доставлении мужчины. Отдельное внимание уделяется обстоятельствам, при которых подозреваемый оказался в здании с оружием. Бывший начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин публично раскритиковал действия правоохранителей, указав на важность досмотра задержанных. Окончательные выводы о произошедшем должны быть сделаны по результатам проверок и следственных действий.

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что приближается срок подачи в ТЦК данных о зарегистрированных на предприятиях транспортных средствах. 

Также Новини.LIVE писали, как родственникам погибшего военнослужащего выписать его из жилья, где павший воин зарегистрирован. 

суд стрельба мобилизация ТЦК и СП Нацполиция
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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