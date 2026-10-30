Проходження ВЛК в Україні. Ілюстративне фото

Нові рекомендації для фахівців, які оцінюють стан здоров’я людей з інвалідністю, викликали питання щодо можливого перегляду раніше ухвалених рішень. МОЗ України затвердило відповідні документи наказом № 1448 від 30 вересня 2026 року. Вони покликані уніфікувати підходи до діагностики захворювань та оцінки обмежень повсякденної життєдіяльності.

Чинні критерії встановлення інвалідності, затверджені Кабінетом міністрів, залишаються в силі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олексія Мендруха.

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Нові рекомендації МОЗ

Документи призначені для медичних фахівців та експертних команд, які оцінюють повсякденне функціонування людини. У них зібрано рекомендації щодо обстеження при різних захворюваннях, зокрема онкологічних, неврологічних та серцево-судинних патологій, а також наслідків травм. Матеріали мають допомогти фахівцям послідовно оцінювати стан здоров’я та обґрунтовувати прийняті рішення.

При визначенні інвалідності враховують не тільки наявність захворювання, але й його вплив на повсякденне життя. Фахівці оцінюють, наскільки людина здатна самостійно пересуватися, обслуговувати себе, спілкуватися, навчатися та працювати. Також беруть до уваги необхідність сторонньої допомоги та обмеження, спричинені кількома захворюваннями одночасно. Тому один діагноз сам по собі не гарантує встановлення конкретної групи інвалідності.

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Що буде під час повторної оцінки

Якщо людині призначено повторну оцінку, фахівці повинні враховувати чинні критерії та відповідні методичні документи. Нові рекомендації покликані допомогти їм більш обґрунтовано оцінювати стан здоров’я та функціональні обмеження. При цьому наказ № 1448 не встановлює обов’язку для всіх людей з інвалідністю проходити повторну процедуру лише через появу нових документів.

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Критерії визначення інвалідності, як і раніше, регулюються постановою Кабінету міністрів України № 1338 від 15 листопада 2024 року. Наказ МОЗ доповнює нормативну базу рекомендаціями щодо застосування цих критеріїв, але не запроваджує автоматичне скасування раніше встановлених груп. Рішення мають ухвалюватися з урахуванням індивідуального стану людини та результатів її оцінювання.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в Чернівецькій області було затримано співробітників ТЦК, яких звинувачують у знущаннях та побитті військовозобов’язаних громадян.

Також Новини.LIVE повідомляли, що підозрюваний у стрілянині в одному з київських ТЦК був госпіталізований, за цим фактом Нацполіція розпочала перевірку.