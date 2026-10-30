Перевірка облікових документів на вулиці. Фото: Одеський ТЦК та СП

В Україні розглядають можливість виявлення громадян, які не перебувають на військовому обліку, за допомогою державних баз даних та інформації мобільних операторів. Відповідні відомості можуть допомогти встановити кількість осіб, які не виконали обов’язок щодо постановки на облік. На основі отриманих даних можуть розробити механізм обмежень для цієї категорії громадян.

Поки що йдеться про можливий підхід, а не про запровадження нових правил, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Олександра Федієнка.

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Які дані можуть використовувати

Для перевірки можуть залучити відомості Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та мобільних операторів. Передбачається, що зіставлення інформації з різних джерел дозволить визначити, скільки громадян не перебувають на військовому обліку. При цьому публічно не повідомлялося, що оператори вже почали передавати такі дані для цієї мети.

Який термін можуть надати громадянам

Олександр Федієнко також запропонував передбачити перехідний період тривалістю один-два місяці. За цей час громадяни, яких виявлять поза системою військового обліку, могли б виконати встановлену законом вимогу. Однак цей термін поки що є пропозицією депутата: підтверджень того, що його затвердили на рівні уряду або закріпили законодавчо, немає.

Раніше парламентарій повідомляв про доручення перевірити кількість громадян, які перебувають поза військовим обліком, а також військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини. Одним із можливих інструментів називалося використання державних реєстрів.

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