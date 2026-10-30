Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В Верховной Раде обсуждают новые меры для тех, кто не встал на воинский учет

В Верховной Раде обсуждают новые меры для тех, кто не встал на воинский учет

Ua ru
30 октября 2026 20:11
В Раде хотят ужесточить методы борьбы в теми, кто уклоняется от призыва Одесский ТЦК и СП
Проверка учетных документов на улице. Фото: Одесский ТЦК и СП

В Украине рассматривают возможность выявления граждан, которые не состоят на воинском учете, с помощью государственных баз данных и информации мобильных операторов. Соответствующие сведения могут помочь установить количество людей, не выполнивших обязанность по постановке на учет. На основе полученных данных могут разработать механизм ограничений для этой категории граждан.

Пока речь идет о возможном подходе, а не о введении новых правил, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Александр Федиенко.

Реклама

Какие данные могут использовать

Для проверки могут привлечь сведения Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда Украины и мобильных операторов. Предполагается, что сопоставление информации из разных источников позволит определить, сколько граждан не находятся на воинском учете. При этом публично не сообщалось, что операторы уже начали передавать такие данные для этой цели.

Какой срок могут предоставить гражданам

Александр Федиенко также предложил предусмотреть переходный период продолжительностью один-два месяца. За это время граждане, которых выявят вне системы воинского учета, могли бы выполнить установленное законом требование. Однако этот срок пока является предложением депутата: подтверждений, что его утвердили на уровне правительства или закрепили законодательством, нет.

Ранее парламентарий сообщал о поручении проверить количество граждан, которые находятся вне воинского учета, а также военнослужащих, самовольно оставивших воинские части. В качестве одного из возможных инструментов называлось использование государственных реестров. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Генпрокуратура Украины расследует дело о массовых злоупотреблениях сотрудниками ТЦК их полномочий. 

Также Новини.LIVE сообщали, что мужчина, который устроил стрельбу в одном из киевских ТЦК, оказался в больнице, дело расследует Нацполиция. 

Верховная Рада мобилизация ТЦК и СП уклонисты военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации