Проверка учетных документов на улице. Фото: Одесский ТЦК и СП

В Украине рассматривают возможность выявления граждан, которые не состоят на воинском учете, с помощью государственных баз данных и информации мобильных операторов. Соответствующие сведения могут помочь установить количество людей, не выполнивших обязанность по постановке на учет. На основе полученных данных могут разработать механизм ограничений для этой категории граждан.

Пока речь идет о возможном подходе, а не о введении новых правил, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Александр Федиенко.

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Какие данные могут использовать

Для проверки могут привлечь сведения Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда Украины и мобильных операторов. Предполагается, что сопоставление информации из разных источников позволит определить, сколько граждан не находятся на воинском учете. При этом публично не сообщалось, что операторы уже начали передавать такие данные для этой цели.

Какой срок могут предоставить гражданам

Александр Федиенко также предложил предусмотреть переходный период продолжительностью один-два месяца. За это время граждане, которых выявят вне системы воинского учета, могли бы выполнить установленное законом требование. Однако этот срок пока является предложением депутата: подтверждений, что его утвердили на уровне правительства или закрепили законодательством, нет.

Ранее парламентарий сообщал о поручении проверить количество граждан, которые находятся вне воинского учета, а также военнослужащих, самовольно оставивших воинские части. В качестве одного из возможных инструментов называлось использование государственных реестров.

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