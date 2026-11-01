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Головна ТЦК Бутусов пояснив, що не так із рішенням Драпатого щодо ВЛК

Бутусов пояснив, що не так із рішенням Драпатого щодо ВЛК

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1 листопада 2026 03:52
Бутусов запропонував альтернативу рішенню Драпатого Юрій Бутусов
Юрій Бутусов на фронті. Фото: Юрій Бутусов

Посилення нагляду за військово-лікарськими комісіями при територіальних центрах комплектування само по собі не зможе вирішити проблеми мобілізації в Україні. Для цього потрібні більш масштабні зміни, які торкнуться всієї системи військового обліку та поповнення армії.

Про це заявив командир роти безпілотних літальних апаратів 23-го штурмового полку 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" Юрій Бутусов, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Він прокоментував наказ головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, що стосується контролю за роботою ВЛК. На думку військового, одних формальних вимог недостатньо для досягнення результату.

Не лише перевірки та накази

Юрій Бутусов вважає, що контрольні заходи мають супроводжуватися конкретними інструментами нагляду, прозорими процедурами та відповідальністю за порушення. Без таких механізмів додаткові вимоги ризикують залишитися формальністю і не вплинути на ситуацію в цілому. За його словами, необхідно змінювати не окремі елементи системи, а підхід до організації мобілізаційних процесів.

Хто повинен відповідати за зміни

Військовий також підкреслив, що питаннями мобілізації на найвищому державному рівні має займатися президент України. Такий підхід, на його думку, дозволить розглядати комплектування військ як загальнодержавне завдання, що вимагає узгоджених рішень.

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Ще одна пропозиція Бутусова стосується взаємодії військових частин із територіальними центрами комплектування. Він вважає, що з’єднання повинні отримувати встановлену кількість особового складу безпосередньо через співпрацю з відповідними ТЦК. Загалом військовий виступає за системне реформування військового обліку та механізмів комплектування, яке, на його думку, допоможе усунути існуючі проблеми.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що МОЗ України опублікувало нові рекомендації для фахівців, які оцінюють стан здоров’я людей з інвалідністю.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Верховній Раді збираються посилити покарання для українців, які відмовляються ставати на військовий облік.

Юрій Бутусов мобілізація війна в Україні ВЛК Михайло Драпатий
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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