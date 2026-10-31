Оформлення відстрочки від мобілізації. Ілюстративне фото

Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації тривало до 30 жовтня. Понад 90 % чинних відстрочок можна було продовжити без повторного подання заяв. Інформація про оновлення статусу надходить у додаток "Резерв+" поступово. Відсутність повідомлення не обов’язково означає, що відстрочку не продовжили.

Українцям варто перевірити актуальні дані в електронному військово-реєстраційному документі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони.

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Як перевірити термін дії відстрочки

Щоб дізнатися, чи оновився термін, необхідно відкрити додаток "Резерв+", натиснути на знак "+" і вибрати пункт "Оновити документ". Після цього слід знову відкрити документ і перевірити інформацію про відстрочку. Повідомлення має надійти незалежно від результату автоматичного продовження.

Якщо дані не оновилися, причиною можуть бути неточності або відсутність необхідної інформації в державних реєстрах. У такому випадку варто перевірити відомості та, за необхідності, виправити помилки.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася

Автоматичне продовження передбачено для 22 категорій громадян. Воно можливе, якщо підстава для відстрочки зберігається, а відповідні відомості підтверджуються державними реєстрами. Якщо автоматичне оновлення не відбулося, необхідно з’ясувати причину та скористатися передбаченою процедурою оформлення.

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Що потрібно перевірити в "Резерв+":

Термін дії: переконатися, що в електронному документі вказано актуальний період відстрочки.

Статус документа: перевірити, чи з’явилося підтвердження продовження.

Відомості в реєстрах: за відсутності оновлення з’ясувати, чи немає помилок або застарілих даних.

Підстава для відстрочки: переконатися, що вона, як і раніше, діє та підтверджується необхідними відомостями.

Що робити залежно від ситуації:

Відстрочка продовжена: перевірити оновлений документ у додатку.

Повідомлення ще не надійшло: дочекатися результату та повторно перевірити документ.

Автоматичне продовження не відбулося: перевірити дані та виправити неточності у відповідних реєстрах.

Необхідно оформити нову відстрочку: скористатися доступним способом подання заяви через "Резерв+" або звернутися до ЦНАП, якщо це передбачено для конкретної категорії.

У Міноборони також повідомляли, що для 12 категорій громадян доступне подання заяви на нову відстрочку онлайн. При цьому автоматичне продовження та оформлення нової відстрочки — різні процедури. Окремо варто врахувати, що мобілізацію в Україні продовжили до 29 січня 2027 року.

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