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Головна ТЦК Як продовжити відстрочку від мобілізації у жовтні: роз’яснення Міноборони

Як продовжити відстрочку від мобілізації у жовтні: роз’яснення Міноборони

Ua ru
31 жовтня 2026 06:57
Відстрочка після 30 жовтня: як її продовжити в Резерв+ Ілюстративне фото
Оформлення відстрочки від мобілізації. Ілюстративне фото

Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації тривало до 30 жовтня. Понад 90 % чинних відстрочок можна було продовжити без повторного подання заяв. Інформація про оновлення статусу надходить у додаток "Резерв+" поступово. Відсутність повідомлення не обов’язково означає, що відстрочку не продовжили.

Українцям варто перевірити актуальні дані в електронному військово-реєстраційному документі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони.

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Як перевірити термін дії відстрочки

Щоб дізнатися, чи оновився термін, необхідно відкрити додаток "Резерв+", натиснути на знак "+" і вибрати пункт "Оновити документ". Після цього слід знову відкрити документ і перевірити інформацію про відстрочку. Повідомлення має надійти незалежно від результату автоматичного продовження.

Якщо дані не оновилися, причиною можуть бути неточності або відсутність необхідної інформації в державних реєстрах. У такому випадку варто перевірити відомості та, за необхідності, виправити помилки.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася

Автоматичне продовження передбачено для 22 категорій громадян. Воно можливе, якщо підстава для відстрочки зберігається, а відповідні відомості підтверджуються державними реєстрами. Якщо автоматичне оновлення не відбулося, необхідно з’ясувати причину та скористатися передбаченою процедурою оформлення.

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Що потрібно перевірити в "Резерв+":

  • Термін дії: переконатися, що в електронному документі вказано актуальний період відстрочки.
  • Статус документа: перевірити, чи з’явилося підтвердження продовження.
  • Відомості в реєстрах: за відсутності оновлення з’ясувати, чи немає помилок або застарілих даних.
  • Підстава для відстрочки: переконатися, що вона, як і раніше, діє та підтверджується необхідними відомостями.

Що робити залежно від ситуації:

  • Відстрочка продовжена: перевірити оновлений документ у додатку.
  • Повідомлення ще не надійшло: дочекатися результату та повторно перевірити документ.
  • Автоматичне продовження не відбулося: перевірити дані та виправити неточності у відповідних реєстрах.
  • Необхідно оформити нову відстрочку: скористатися доступним способом подання заяви через "Резерв+" або звернутися до ЦНАП, якщо це передбачено для конкретної категорії.

У Міноборони також повідомляли, що для 12 категорій громадян доступне подання заяви на нову відстрочку онлайн. При цьому автоматичне продовження та оформлення нової відстрочки — різні процедури. Окремо варто врахувати, що мобілізацію в Україні продовжили до 29 січня 2027 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що МОЗ затвердило нові рекомендації для фахівців, які оцінюють стан здоров’я людей з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, що у Верховній Раді обговорюють нові обмежувальні заходи щодо тих військовозобов’язаних громадян, які не стали на військовий облік.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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