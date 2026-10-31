Оформление отсрочки от мобилизации. Фото иллюстративное

Автоматическое продление отсрочек от мобилизации продолжалось до 30 октября. Более 90% действующих отсрочек могли продлить без повторной подачи заявлений. Информация об обновлении статуса поступает в приложение "Резерв+" постепенно. Отсутствие уведомления не обязательно означает, что отсрочку не продлили.

Украинцам стоит проверить актуальные данные в электронном военно-учетном документе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны.

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Как проверить срок действия отсрочки

Чтобы узнать, обновился ли срок, необходимо открыть приложение "Резерв+", нажать на знак "+" и выбрать пункт "Обновить документ". После этого следует снова открыть документ и проверить информацию об отсрочке. Уведомление должно поступить независимо от результата автоматического продления.

Если данные не обновились, причиной могут быть неточности или отсутствие необходимой информации в государственных реестрах. В таком случае стоит проверить сведения и при необходимости исправить ошибки.

Что делать, если отсрочка не продлилась

Автоматическое продление предусмотрено для 22 категорий граждан. Оно возможно, если основание для отсрочки сохраняется, а соответствующие сведения подтверждаются государственными реестрами. Если автоматическое обновление не произошло, необходимо выяснить причину и воспользоваться предусмотренной процедурой оформления.

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Что нужно проверить в "Резерв+":

Срок действия: убедиться, что в электронном документе указан актуальный период отсрочки.

Статус документа: проверить, появилось ли подтверждение продления.

Сведения в реестрах: при отсутствии обновления выяснить, нет ли ошибок или устаревших данных.

Основание для отсрочки: убедиться, что оно по-прежнему действует и подтверждается необходимыми сведениями.

Что делать в зависимости от ситуации:

Отсрочка продлена: проверить обновленный документ в приложении.

Уведомление еще не поступило: дождаться результата и повторно проверить документ.

Автоматическое продление не состоялось: проверить данные и исправить неточности в соответствующих реестрах.

Необходимо оформить новую отсрочку: воспользоваться доступным способом подачи заявления через "Резерв+" или обратиться в ЦНАП, если это предусмотрено для конкретной категории.

В Минобороны также сообщали, что для 12 категорий граждан доступна подача заявления на новую отсрочку онлайн. При этом автоматическое продление и оформление новой отсрочки — разные процедуры. Отдельно стоит учитывать, что мобилизацию в Украине продлили до 29 января 2027 года.

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