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Главная ТЦК Как продолжить отсрочку от мобилизации в оябре: объяснение Минобороны

Как продолжить отсрочку от мобилизации в оябре: объяснение Минобороны

Ua ru
31 октября 2026 06:57
Отсрочка после 30 октября: как ее продлить в Резерв+ Фото иллюстративное
Оформление отсрочки от мобилизации. Фото иллюстративное

Автоматическое продление отсрочек от мобилизации продолжалось до 30 октября. Более 90% действующих отсрочек могли продлить без повторной подачи заявлений. Информация об обновлении статуса поступает в приложение "Резерв+" постепенно. Отсутствие уведомления не обязательно означает, что отсрочку не продлили.

Украинцам стоит проверить актуальные данные в электронном военно-учетном документе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны.

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Как проверить срок действия отсрочки

Чтобы узнать, обновился ли срок, необходимо открыть приложение "Резерв+", нажать на знак "+" и выбрать пункт "Обновить документ". После этого следует снова открыть документ и проверить информацию об отсрочке. Уведомление должно поступить независимо от результата автоматического продления.

Если данные не обновились, причиной могут быть неточности или отсутствие необходимой информации в государственных реестрах. В таком случае стоит проверить сведения и при необходимости исправить ошибки.

Что делать, если отсрочка не продлилась

Автоматическое продление предусмотрено для 22 категорий граждан. Оно возможно, если основание для отсрочки сохраняется, а соответствующие сведения подтверждаются государственными реестрами. Если автоматическое обновление не произошло, необходимо выяснить причину и воспользоваться предусмотренной процедурой оформления.

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Что нужно проверить в "Резерв+":

  • Срок действия: убедиться, что в электронном документе указан актуальный период отсрочки.
  • Статус документа: проверить, появилось ли подтверждение продления.
  • Сведения в реестрах: при отсутствии обновления выяснить, нет ли ошибок или устаревших данных.
  • Основание для отсрочки: убедиться, что оно по-прежнему действует и подтверждается необходимыми сведениями.

Что делать в зависимости от ситуации:

  • Отсрочка продлена: проверить обновленный документ в приложении.
  • Уведомление еще не поступило: дождаться результата и повторно проверить документ.
  • Автоматическое продление не состоялось: проверить данные и исправить неточности в соответствующих реестрах.
  • Необходимо оформить новую отсрочку: воспользоваться доступным способом подачи заявления через "Резерв+" или обратиться в ЦНАП, если это предусмотрено для конкретной категории.

В Минобороны также сообщали, что для 12 категорий граждан доступна подача заявления на новую отсрочку онлайн. При этом автоматическое продление и оформление новой отсрочки — разные процедуры. Отдельно стоит учитывать, что мобилизацию в Украине продлили до 29 января 2027 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Минздрав утвердил новые рекомендации для специалистов, оценивающих состояние здоровья людей с инвалидностью. 

Также Новини.LIVE писали, что в Верховной Раде обсуждают новые ограничительные меры в отношении тех военнообязанных граждан, которые не встали на воинский учет. 

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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