Мобілізація після 50 років в Україні. Ілюстративне фото

Питання про призов чоловіків старшого віку залишається предметом обговорень, а в інформаційному просторі періодично з’являються повідомлення про зміну вікових обмежень. Чинне законодавство не передбачає автоматичного звільнення від мобілізації після досягнення 50-річного віку. Під час воєнного стану до призову можуть підлягати військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років.

При цьому враховуються стан здоров’я, наявність відстрочки та бронювання, а також інші передбачені законом обставини. Досягнення 50-річного віку саме по собі не змінює статус військовозобов’язаного, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Факти".

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Кого можуть призвати після 50 років

Чоловіки віком 50, 55 або 59 років можуть бути мобілізовані на загальних підставах, якщо визнані придатними до військової служби та не мають законного права на відстрочку. Наявність бронювання також впливає на можливість призову.

Рішення залежить не тільки від віку, а й від індивідуальних обставин, передбачених законодавством.

Що відбувається після 60-річчя

Для чоловіків, які досягли цього віку, діють інші вікові обмеження. За загальним правилом на військову службу в рамках мобілізації їх уже не призивають. Разом з тим законодавство допускає добровільне вступ на військову службу за контрактом після 60 років за умови дотримання встановлених вимог, включаючи проходження відповідної перевірки стану здоров’я та згоду командування.

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Комплектування військ здійснюється з урахуванням потреб Збройних сил України. Їх визначає військове командування, а територіальні центри комплектування працюють у рамках поставлених завдань. Конкретні параметри та критерії розподілу особового складу не розкриваються у відкритому доступі. Тому твердження про те, що чоловіків старше 50 років більше не мобілізуватимуть, не відповідають чинним правилам.

Вік від 50 до 60 років не дає автоматичного звільнення від призову. Чоловіки цієї категорії, як і раніше, можуть бути мобілізовані за наявності передбачених законом умов. Після досягнення 60 років призов під час мобілізації в загальному порядку не проводиться, проте можливість добровільної контрактної служби зберігається.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше писав про те, які права повинні знати військовозобов’язані українці у разі примусової мобілізації співробітниками ТЦК.

Також Новини.LIVE повідомляли, які реквізити мають бути вказані у повістці та чому їх перелік залежить від того, чи оформлено документ на папері чи в електронному вигляді.