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Главная ТЦК Мобилизация после 50 лет: будут ли изменения в ближайшее время

Мобилизация после 50 лет: будут ли изменения в ближайшее время

Ua ru
3 ноября 2026 18:36
Мужчины 50+: кого могут призвать в армию и что меняется после 60 лет Фото иллюстративное
Мобилизация после 50 лет в Украине. Фото иллюстративное

Вопрос о призыве мужчин старшего возраста остается предметом обсуждений, а в информационном пространстве периодически появляются сообщения об изменении возрастных ограничений. Действующее законодательство не предусматривает автоматического освобождения от мобилизации после 50-летия. Во время военного положения призыву могут подлежать военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

При этом учитываются состояние здоровья, наличие отсрочки и бронирования, а также другие предусмотренные законом обстоятельства. Достижение 50 лет само по себе не меняет статус военнообязанного, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Факты".

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Кого могут призвать после 50 лет

Мужчины в возрасте 50, 55 или 59 лет могут быть мобилизованы на общих основаниях, если признаны годными к военной службе и не имеют законного права на отсрочку. Наличие бронирования также влияет на возможность призыва.

Решение зависит не только от возраста, но и от индивидуальных обстоятельств, предусмотренных законодательством.

Что происходит после 60-летия

Для мужчин, достигших этого возраста, действуют другие возрастные ограничения. По общему правилу на военную службу в рамках мобилизации их уже не призывают. Вместе с тем законодательство допускает добровольное поступление на военную службу по контракту после 60 лет при соблюдении установленных требований, включая прохождение соответствующей проверки состояния здоровья и согласие командования.

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Комплектование войска проводится с учетом потребностей Вооруженных сил Украины. Их определяет военное командование, а территориальные центры комплектования работают в рамках поставленных задач. Конкретные параметры и критерии распределения личного состава не раскрываются в открытом доступе. Поэтому утверждения о том, что мужчин старше 50 лет больше не будут мобилизовать, не соответствуют действующим правилам.

Возраст от 50 до 60 лет не дает автоматического освобождения от призыва. Мужчины этой категории по-прежнему могут быть мобилизованы при наличии предусмотренных законом условий. После достижения 60 лет призыв по мобилизации в общем порядке не проводится, однако возможность добровольной контрактной службы сохраняется. 

Напомним, портал Новини.LIVE ранее писал о том, какие права должны знать военнообязанные украинцы в случае принудительной мобилизации сотрудниками ТЦК. 

Также Новини.LIVE сообщали, какие реквизиты должны присутствовать в повестке и почему их перечень зависит от того, оформлен документ на бумаге или в электронном виде. 

мобилизация война в Украине ТЦК и СП демобилизация военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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