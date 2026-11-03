Проверка учетных документов на блокпосту. Фото иллюстративное

Во время мобилизационных мероприятий водители могут столкнуться с проверкой документов со стороны представителей территориальных центров комплектования и полиции. Однако участие сотрудников ТЦК в таких мероприятиях не дает им права самостоятельно останавливать автомобили на дорогах. Полномочия по остановке транспорта и проверке документов определяются отдельными нормами законодательства.

Присутствие полицейского также не означает, что любые последующие действия автоматически соответствуют закону. Судебные решения по подобным спорам показывают, насколько важны конкретные основания остановки и доказательства возможных нарушений, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Кто имеет право остановить автомобиль

Согласно статье 35 Закона Украины "О Национальной полиции", транспортное средство могут задержать при наличии предусмотренных законом причин. Среди них — нарушение правил дорожного движения, признаки технической неисправности автомобиля и информация о возможной причастности водителя или пассажиров к правонарушению.

Полицейский обязан объяснить водителю причину остановки. Само проведение мобилизационных мероприятий не является отдельным основанием для остановки машины, а право представителей ТЦК проверять военно-учетные документы не означает, что они могут самостоятельно останавливать транспорт.

Отдельный порядок предусмотрен для блокпостов. Постановление Кабмина № 1456 регулирует проверку документов и осмотр транспорта во время военного положения. Такие действия могут проводить уполномоченные лица, определенные в установленном порядке, в том числе представители следующих структур:

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Национальной полиции;

Службы безопасности Украины;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

Государственной миграционной службы;

Государственной таможенной службы;

Управления государственной охраны;

Вооруженных сил Украины.

ТЦК как отдельный орган в этом перечне не указан. При этом одного статуса военнослужащего недостаточно: для проведения соответствующих мероприятий необходимо иметь предусмотренные законом полномочия и надлежащее уполномочивание.

Какие выводы сделали суды

В деле № 300/5617/25 Ивано-Франковский окружной административный суд рассмотрел ситуацию, когда мужчину остановили представители полиции и ТЦК, после чего доставили на ВВК и мобилизовали. Ответчики не предоставили доказательств того, что на момент остановки водитель находился в розыске или нарушил правила воинского учета. Суд частично удовлетворил иск и признал противоправными действия по задержанию и доставлению мужчины для прохождения медицинской комиссии и дальнейшему перемещению в ТЦК и воинскую часть.

В другом деле водитель оспаривал штраф после остановки на трассе Сумы — Полтава. Однако суд установил, что полицейский назвал причиной остановки неисправность подсветки номерного знака, а водитель отказался предъявить документы. В результате его жалобу не удовлетворили.

Еще один пример — дело, в котором водитель Suzuki Vitara оспаривал штраф за непредъявление документов после остановки на блокпосту. Первая инстанция отказала в иске, а 7 октября 2026 года Седьмой апелляционный административный суд оставил это решение без изменений. В инстанции учли, что автомобиль остановили на стационарном блокпосту в условиях военного положения.

В деле № 420/13452/26 мужчина заявлял о незаконном задержании и удержании более трех часов, однако суд не получил достаточных доказательств того, что задержание проводили именно сотрудники ТЦК, а также не смог установить заявленную продолжительность удержания. Поэтому в удовлетворении требований отказали.

Судебная практика не дает оснований считать незаконной любую остановку автомобиля при участии ТЦК или, напротив, признавать законными все действия совместных групп. Значение имеют причина остановки, полномочия конкретных должностных лиц, наличие оснований для задержания и процессуальное оформление.

Водителю рекомендуется уточнить причину остановки, попросить полицейского представиться и объяснить правовое основание требования. При возможности происходящее можно фиксировать на видео, не препятствуя законным действиям правоохранителей. Несогласие с действиями должностных лиц следует обжаловать в установленном законом порядке.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о том, как военнообязанные граждане могут защитить свои права при силовой мобилизации и доставлении в ТЦК и СП.

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