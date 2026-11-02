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Главная ТЦК Отсрочка в Резерв+: что делать, если она пропала

Отсрочка в Резерв+: что делать, если она пропала

Ua ru
2 ноября 2026 03:50
Отсрочка в Резерв+ может измениться: что нужно проверить УНИАН
Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Отметка "до завершения мобилизации" в приложении "Резерв+" не гарантирует, что отсрочка останется действующей независимо от обстоятельств. Важно следить за ее актуальным статусом и проверять срок действия в расширенных данных из реестра "Оберіг". Поводом обратить на это внимание стало судебное дело в Тернопольской области, где военнообязанный оспаривал отмену ранее предоставленной отсрочки. Суд первой инстанции не удовлетворил его требования.

Этот случай показывает, почему важно контролировать изменения в документах и знать порядок обжалования решений, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха

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Как узнать срок действия отсрочки

В Министерстве обороны разъяснили, что формулировка "до завершения мобилизации" означает действие отсрочки до окончания текущего мобилизационного периода. Конкретную дату можно проверить в расширенных данных из реестра в приложении "Резерв+". Для этого необходимо открыть соответствующий раздел, обновить информацию и просмотреть сформированный документ. Если право на отсрочку сохраняется и подтверждается государственными реестрами, для предусмотренных категорий возможно автоматическое продление.

Почему отсрочку могут отменить

Порядок предоставления и отмены отсрочек регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 560. Согласно пункту 65, если основания для отсрочки утрачены или изменились, соответствующая комиссия может пересмотреть ранее принятое решение. О таком решении заявителя должны письменно уведомить не позднее следующего календарного дня после его принятия. Сведения об отмене вносятся в реестр в день отправки уведомления предусмотренным порядком.

Что произошло в Тернопольской области

В деле № 500/1209/26 рассматривалась ситуация мужчины, которому ранее предоставили отсрочку на основании необходимости содержать мать с инвалидностью II группы. Согласно материалам суда, 24 февраля 2026 года в приложении "Резерв+" отображалась отметка об отсрочке до завершения мобилизации. Однако 2 марта комиссия приняла решение об ее отмене, указав, что в семье есть другие люди, которые могут содержать женщину. В тот же день мужчину призвали на военную службу.

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Тернопольский окружной административный суд 18 июня 2026 года отказал в удовлетворении его иска, посчитав, что на момент призыва установленной в законном порядке отсрочки у него уже не было.

Что рекомендуют проверять

Чтобы своевременно заметить изменения и при необходимости разобраться в основаниях решения, стоит регулярно проверять документы и сведения в приложении. В частности, следует:

  • обновлять данные в "Резерв+" и проверять актуальный статус отсрочки;
  • просматривать расширенные данные из реестра "Оберіг" и указанную там дату;
  • следить за сообщениями об изменении или отмене отсрочки;
  • проверять актуальность документов, подтверждающих право на отсрочку;
  • при отмене отсрочки выяснить основания решения и порядок его обжалования.

Если отсрочка не продлилась автоматически, это само по себе не всегда означает утрату права на нее: причиной могут быть неактуальные или неполные сведения в государственных реестрах.

В такой ситуации Минобороны рекомендует проверить данные и, если необходимо, обратиться в ЦНАП с подтверждающими документами. Если же отсрочку отменили, важно запросить соответствующее решение и уведомление, чтобы оценить законность действий с учетом обстоятельств конкретного дела. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, чем бумажная повестка отличается от военно-учетного документа в электронном виде, и какие последствия могут возникнуть при игнорировании этих документов. 

Также Новини.LIVE писали о резонансном скандале в Николаевской области, где местный ТЦК и СП направил повестку погибшему украинскому военнослужащему. 

мобилизация война в Украине ТЦК и СП военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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