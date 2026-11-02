Мобільний додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Позначка «до завершення мобілізації» у додатку "Резерв+" не гарантує, що відстрочка залишатиметься чинною незалежно від обставин. Важливо стежити за її актуальним статусом і перевіряти термін дії в розширених даних з реєстру "Оберіг". Приводом звернути на це увагу стала судова справа в Тернопільській області, де військовозобов’язаний оскаржував скасування раніше наданого відстрочення. Суд першої інстанції не задовольнив його вимоги.

Цей випадок показує, чому важливо стежити за змінами в документах і знати порядок оскарження рішень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олексія Мендруха.

Реклама

Як дізнатися термін дії відстрочки

У Міністерстві оборони пояснили, що формулювання "до завершення мобілізації" означає дію відстрочки до закінчення поточного мобілізаційного періоду. Конкретну дату можна перевірити в розширених даних з реєстру в додатку "Резерв+". Для цього необхідно відкрити відповідний розділ, оновити інформацію та переглянути сформований документ. Якщо право на відстрочку зберігається і підтверджується державними реєстрами, для передбачених категорій можливе автоматичне продовження.

Чому відстрочку можуть скасувати

Порядок надання та скасування відстрочок регулюється постановою Кабінету міністрів України № 560. Згідно з пунктом 65, якщо підстави для відстрочки втрачено або вони змінилися, відповідна комісія може переглянути раніше прийняте рішення. Про таке рішення заявника мають письмово повідомити не пізніше наступного календарного дня після його ухвалення. Відомості про скасування вносяться до реєстру в день надсилання повідомлення у передбаченому порядку.

Що сталося в Тернопільській області

У справі № 500/1209/26 розглядалася ситуація чоловіка, якому раніше надали відстрочку на підставі необхідності утримувати матір з інвалідністю II групи. Згідно з матеріалами суду, 24 лютого 2026 року в додатку "Резерв+" відображалася відмітка про відстрочку до завершення мобілізації. Однак 2 березня комісія ухвалила рішення про її скасування, вказавши, що в родині є інші особи, які можуть утримувати жінку. Того ж дня чоловіка призвали на військову службу.

Читайте також:

Тернопільський окружний адміністративний суд 18 червня 2026 року відмовив у задоволенні його позову, вважаючи, що на момент призову встановленої в законному порядку відстрочки у нього вже не було.

Що рекомендується перевіряти

Щоб вчасно помітити зміни та, за необхідності, розібратися в підставах рішення, варто регулярно перевіряти документи та відомості в додатку. Зокрема, слід:

оновлювати дані в "Резерв+" та перевіряти актуальний статус відстрочки;

переглядати розширені дані з реєстру "Оберіг" та зазначену там дату;

стежити за повідомленнями про зміну або скасування відстрочки;

перевіряти актуальність документів, що підтверджують право на відстрочку;

у разі скасування відстрочки з’ясувати підстави рішення та порядок його оскарження.

Якщо відстрочка не продовжилася автоматично, це саме по собі не завжди означає втрату права на неї: причиною можуть бути неактуальні або неповні відомості в державних реєстрах.

У такій ситуації Міноборони рекомендує перевірити дані та, якщо необхідно, звернутися до ЦНАП із підтверджуючими документами. Якщо ж відстрочку скасували, важливо отримати відповідне рішення та повідомлення, щоб оцінити законність дій з урахуванням обставин конкретної справи.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, чим паперова повістка відрізняється від військово-облікового документа в електронному вигляді, і які наслідки можуть виникнути в разі ігнорування цих документів.

Також Новини.LIVE писали про резонансний скандал у Миколаївській області, де місцевий ТЦК та СП надіслав повістку загиблому українському військовослужбовцю.