Загиблий український військовослужбовець. Фото: Facebook

Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки визнав свою помилку після надсилання повістки Ігорю Шкорубському, який загинув, захищаючи Україну три роки тому. Відомство принесло вибачення його дружині Марині та іншим членам родини. У ТЦК наголосили, що така ситуація є неприпустимою і не може бути виправдана організаційними обставинами.

Для з’ясування причин того, що сталося, призначено службову перевірку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Миколаївський ОТЦК та СП.

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Військові комісари відвідали родину захисника України

Після того, що сталося, заступник начальника обласного ТЦК з психологічної підтримки персоналу полковник Віктор Мамчур та начальник Корабельного районного ТЦК майор Костянтин Гладких особисто зустрілися з Мариною Шкорубською та її близькими. Під час візиту вони принесли родині вибачення за надсилання документа на ім’я загиблого військовослужбовця.

Службова перевірка має з’ясувати, чому повістка була надіслана через три роки після загибелі військового, та встановити відповідальних за те, що сталося. За її підсумками обіцяють вжити відповідних заходів. Окрему увагу мають намір приділити покращенню обміну інформацією між підрозділами та запобіганню подібних помилок у Корабельному районному ТЦК, а також в інших підрозділах, що належать до зони відповідальності обласного центру комплектування.

У відомстві визнали, що те, що сталося, завдало родині додаткового болю. Там наголосили, що вважають за необхідне не тільки принести вибачення, а й встановити причини помилки, щоб не допустити повторення подібних випадків.

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Також Новини.LIVE писали, що суд наклав штраф на підполковника ТЦК, який направляв військовозобов’язаних громадян на повторну ВЛК замість того, щоб сприяти їх доставці до військових частин.