Будівля ТЦК та СП. Ілюстративне фото

Апеляційний суд відмовився скасувати мобілізацію чоловіка, який заявляв про примусове доправлення до територіального центру комплектування, утримання в підвальному приміщенні та проходження військово-лікарської комісії без необхідних обстежень. Чоловік також посилався на те, що доглядав за матір’ю, яка потребувала постійної сторонньої допомоги. Однак на момент призову оформленої відстрочки у нього не було.

Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, який раніше відмовив у задоволенні його позову, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Чому українець намагався скасувати призов

Згідно з матеріалами справи, 2 вересня 2025 року чоловік опинився в ТЦК, а наступного дня його призвали на військову службу та зарахували до списків особового складу військової частини. Він стверджував, що його доставили туди силою, утримували до ранку і не надали можливості належним чином оформити документи для відстрочки. Окрім того, за його словами, медичний огляд провели без необхідних аналізів та обстежень. Чоловік просив визнати незаконними накази про мобілізацію та зарахування до військової частини.

Військовозобов’язаний надавав документи, пов’язані з постійним доглядом за матір’ю, стан здоров’я якої вимагав сторонньої допомоги. До призову він кілька разів звертався до виконавчого комітету Ужгородської міської ради, щоб отримати акт, що підтверджує факт догляду, однак йому відмовили. Пізніше суд зобов’язав місцевий орган повторно розглянути відповідні заяви, але ці рішення були ухвалені вже після мобілізації. Апеляційна інстанція наголосила, що наявність обставин, які можуть надавати право на відстрочку, не замінює її офіційного оформлення.

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Що суд вирішив щодо ВЛК та дій ТЦК

Апеляційний суд встановив, що чоловік не подавав заяву на відстрочку в передбаченому порядку. У матеріалах справи також був висновок ВЛК від 2 вересня 2025 року, згідно з яким його визнано придатним до військової служби. При цьому чоловік сам зазначав, що відмовився проходити медичний огляд, оскільки вважав, що має право на відстрочку, і не мав при собі медичних документів. Суд також зазначив, що твердження про застосування сили та утримання в приміщенні ТЦК не підтверджувалися іншими доказами і не були предметом окремих позовних вимог. Це, на думку колегії, не виключає можливості окремо домагатися правової оцінки таких дій.

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Постановою від 19 жовтня 2026 року Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив скаргу чоловіка без задоволення, а рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 6 серпня 2026 року залишив без змін. Суд зазначив, що призов не можна скасувати лише на підставі заяв про порушення під час доставки до ТЦК, якщо передбачена законом відстрочка не була оформлена, а висновок ВЛК не оскаржено в установленому порядку.

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Нагадаємо, що Новини.LIVE писали про те, що Одеський суд призначив штраф високопоставленому службовцю ТЦК, який незаконно відправив чоловіків на повторну ВЛК, хоча у них уже були висновки про придатність до служби в певних військових частинах і підрозділах.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку проблему мобілізації в Україні виділив відомий журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов.