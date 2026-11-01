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Головна ТЦК Підполковник ТЦК направив трьох чоловіків на повторну ВЛК і отримав штраф

Підполковник ТЦК направив трьох чоловіків на повторну ВЛК і отримав штраф

Ua ru
1 листопада 2026 14:31
Перевищення повноважень підполковника ТЦК закінчилося штрафом Ілюстративне фото
Чоловік, який підлягає військовій службі, на ВЛК. Ілюстративне фото

Одеський апеляційний суд залишив у силі штраф у розмірі 25 500 гривень для підполковника ТЦК та СП, який повторно направив трьох військовозобов’язаних на військово-лікарську комісію. До цього у чоловіків уже були чинні висновки про придатність до служби в певних військових частинах і підрозділах. Після нового медичного огляду їх визнали придатними до військової служби та мобілізували. Посадовець оскаржив рішення суду першої інстанції, наполягаючи на відсутності складу адміністративного правопорушення.

Однак апеляційна інстанція не знайшла підстав для скасування постанови, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Перевищення повноважень у ТЦК

Згідно з матеріалами справи, 19 липня 2026 року трьох чоловіків доставили з Херсона до ТЦК. Перший пройшов ВЛК 17 липня того ж року, другий мав висновок від 26 вересня 2025 року, а третій — від 26 грудня 2025 року. Усі три документи залишалися чинними та передбачали придатність до служби в певних підрозділах, зокрема в частинах забезпечення та логістики.

Незважаючи на це, тимчасово виконуючий обов’язки начальника ТЦК підполковник направив чоловіків на повторний медичний огляд. За результатами нового огляду їх визнали придатними до військової служби, після чого на підставі відповідних наказів направили до навчальних центрів військових частин. Перевірка дій посадової особи розпочалася після появи в соціальних мережах повідомлення про можливе тривале утримання чоловіків без їжі, телефонів та можливості зв’язатися з родичами.

Чому підполковник оскаржував рішення

Захист стверджував, що в ТЦК не було медичних документів, які підтверджували б проходження чоловіками попередніх комісій, та відомостей про їхній стан здоров’я. На думку підполковника, це давало підстави направити військовозобов’язаних на повторний огляд. Також сторона захисту вказувала, що чоловіки не заперечували проти проходження ВЛК.

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Однак суд зазначив, що відсутність паперових медичних документів сама по собі не виправдовує повторне направлення на комісію, якщо в реєстрі містяться відомості про чинні висновки. У разі необхідності посадова особа мала вжити заходів для уточнення інформації, зокрема запросити відповідні документи та відомості.

Рішення апеляційної інстанції

Місторайонний суд Одеської області 3 вересня 2026 року визнав підполковника винним за частиною другою статті 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив штраф у розмірі 25 500 гривень. Апеляційний суд розглянув скаргу посадової особи та постановою від 12 жовтня залишив її без задоволення. Рішення суду першої інстанції залишилося без змін, а штраф залишився в силі.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Юрія Бутусова, який пояснив, що необхідно доопрацювати рішення Михайла Драпатого щодо проходження ВЛК.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, які категорії військовозобов’язаних громадян зможуть отримати відстрочку від мобілізації до кінця 2026 року.

суд мобілізація ВЛК ТЦК та СП військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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