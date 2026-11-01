Военнообязанный мужчина на ВВК. Фото иллюстративное

Одесский апелляционный суд оставил в силе штраф в размере 25 500 гривен для подполковника ТЦК и СП, который повторно направил троих военнообязанных на военно-врачебную комиссию. До этого у мужчин уже были действующие заключения о пригодности к службе в определенных воинских частях и подразделениях. После нового медицинского осмотра их признали пригодными к военной службе и мобилизовали. Посадовец обжаловал решение суда первой инстанции, настаивая на отсутствии состава административного правонарушения.

Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены постановления, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Превышение полномочий в ТЦК

По материалам дела, 19 июля 2026 года троих мужчин доставили из Херсона в ТЦК. Первый прошел ВВК 17 июля того же года, второй имел заключение от 26 сентября 2025 года, а третий — от 26 декабря 2025 года. Все три документа оставались действующими и предусматривали пригодность к службе в определенных подразделениях, в том числе частях обеспечения и логистики.

Несмотря на это, временно исполнявший обязанности начальника ТЦК подполковник направил мужчин на повторное медицинское освидетельствование. По результатам нового осмотра их признали пригодными к военной службе, после чего на основании соответствующих приказов направили в учебные центры воинских частей. Проверка действий должностного лица началась после появления в социальных сетях сообщения о возможном длительном удержании мужчин без еды, телефонов и возможности связаться с родственниками.

Почему подполковник оспаривал решение

Защита утверждала, что в ТЦК не было медицинских документов, подтверждавших прохождение мужчинами предыдущих комиссий и сведения об их состоянии здоровья. По мнению подполковника, это давало основания направить военнообязанных на повторный осмотр. Также сторона защиты указывала, что мужчины не возражали против прохождения ВВК.

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Однако суд отметил, что отсутствие бумажных медицинских документов само по себе не оправдывает повторное направление на комиссию, если в реестре содержатся сведения о действующих заключениях. При необходимости должностное лицо должно было принять меры для уточнения информации, в том числе запросить соответствующие документы и сведения.

Решение апелляционной инстанции

Горрайонный суд Одесской области 3 сентября 2026 года признал подполковника виновным по части второй статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях и назначил штраф в размере 25 500 гривен. Апелляционный суд рассмотрел жалобу должностного лица и постановлением от 12 октября оставил ее без удовлетворения. Решение суда первой инстанции осталось без изменений, а штраф сохранился в силе.

Напомним, Новини.LIVE цитировали Юрия Бутусова, который объяснил, что необходимо доработать в решении Михаила Драпатого по поводу прохождения ВВК.

Также Новини.LIVE сообщали о том, какие категории военнообязанных граждан смогут получить отсрочку от мобилизации до конца 2026 года.