Подполковник ТЦК направил троих мужчин на повторную ВЛК и получил штраф
Одесский апелляционный суд оставил в силе штраф в размере 25 500 гривен для подполковника ТЦК и СП, который повторно направил троих военнообязанных на военно-врачебную комиссию. До этого у мужчин уже были действующие заключения о пригодности к службе в определенных воинских частях и подразделениях. После нового медицинского осмотра их признали пригодными к военной службе и мобилизовали. Посадовец обжаловал решение суда первой инстанции, настаивая на отсутствии состава административного правонарушения.
Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены постановления, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Превышение полномочий в ТЦК
По материалам дела, 19 июля 2026 года троих мужчин доставили из Херсона в ТЦК. Первый прошел ВВК 17 июля того же года, второй имел заключение от 26 сентября 2025 года, а третий — от 26 декабря 2025 года. Все три документа оставались действующими и предусматривали пригодность к службе в определенных подразделениях, в том числе частях обеспечения и логистики.
Несмотря на это, временно исполнявший обязанности начальника ТЦК подполковник направил мужчин на повторное медицинское освидетельствование. По результатам нового осмотра их признали пригодными к военной службе, после чего на основании соответствующих приказов направили в учебные центры воинских частей. Проверка действий должностного лица началась после появления в социальных сетях сообщения о возможном длительном удержании мужчин без еды, телефонов и возможности связаться с родственниками.
Почему подполковник оспаривал решение
Защита утверждала, что в ТЦК не было медицинских документов, подтверждавших прохождение мужчинами предыдущих комиссий и сведения об их состоянии здоровья. По мнению подполковника, это давало основания направить военнообязанных на повторный осмотр. Также сторона защиты указывала, что мужчины не возражали против прохождения ВВК.
Однако суд отметил, что отсутствие бумажных медицинских документов само по себе не оправдывает повторное направление на комиссию, если в реестре содержатся сведения о действующих заключениях. При необходимости должностное лицо должно было принять меры для уточнения информации, в том числе запросить соответствующие документы и сведения.
Решение апелляционной инстанции
Горрайонный суд Одесской области 3 сентября 2026 года признал подполковника виновным по части второй статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях и назначил штраф в размере 25 500 гривен. Апелляционный суд рассмотрел жалобу должностного лица и постановлением от 12 октября оставил ее без удовлетворения. Решение суда первой инстанции осталось без изменений, а штраф сохранился в силе.
Напомним, Новини.LIVE цитировали Юрия Бутусова, который объяснил, что необходимо доработать в решении Михаила Драпатого по поводу прохождения ВВК.
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