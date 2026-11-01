Здание ТЦК и СП. Фото иллюстративное

Апелляционный суд отказался отменять мобилизацию мужчины, который заявлял о принудительном доставлении в территориальный центр комплектования, удержании в подвальном помещении и прохождении военно-врачебной комиссии без необходимых обследований. Мужчина также ссылался на то, что ухаживал за матерью, нуждавшейся в постоянной посторонней помощи. Однако на момент призыва оформленной отсрочки у него не было.

Восьмой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который ранее отказал в удовлетворении его иска, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Почему украинец пытался отменить призыв

По материалам дела, 2 сентября 2025 года мужчина оказался в ТЦК, а на следующий день его призвали на военную службу и зачислили в списки личного состава воинской части. Он утверждал, что его доставили туда силой, удерживали до утра и не предоставили возможности надлежащим образом оформить документы для отсрочки. Кроме того, по его словам, медицинский осмотр провели без необходимых анализов и обследований. Мужчина просил признать незаконными приказы о мобилизации и зачислении в воинскую часть.

Военнообязанный предоставлял документы, связанные с постоянным уходом за матерью, состояние здоровья которой требовало посторонней помощи. До призыва он несколько раз обращался в исполнительный комитет Ужгородского городского совета, чтобы получить акт, подтверждающий факт ухода, однако ему отказали. Позднее суд обязал местный орган повторно рассмотреть соответствующие заявления, но эти решения были приняты уже после мобилизации. Апелляционная инстанция подчеркнула, что наличие обстоятельств, которые могут давать право на отсрочку, не заменяет ее официального оформления.

Что суд решил по поводу ВВК и действий ТЦК

Апелляционный суд установил, что мужчина не подавал заявление на отсрочку в предусмотренном порядке. В материалах дела также имелось заключение ВВК от 2 сентября 2025 года, согласно которому он был признан годным к военной службе. При этом мужчина сам указывал, что отказался проходить медицинский осмотр, поскольку считал, что имеет право на отсрочку, и не имел при себе медицинских документов. Суд также отметил, что утверждения о применении силы и удержании в помещении ТЦК не подтверждались другими доказательствами и не были предметом отдельных исковых требований. Это, по мнению коллегии, не исключает возможности отдельно добиваться правовой оценки таких действий.

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Постановлением от 19 октября 2026 года Восьмой апелляционный административный суд оставил жалобу мужчины без удовлетворения, а решение Закарпатского окружного административного суда от 6 августа 2026 года сохранил без изменений. Суд указал, что призыв нельзя отменить только на основании заявлений о нарушениях при доставлении в ТЦК, если предусмотренная законом отсрочка не была оформлена, а заключение ВВК не оспорено в установленном порядке.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Одесский суд присудил штраф высокопоставленному служащему ТЦК, который незаконно отправил мужчин на повторную ВВК, хотя у них уже были заключения о пригодности к службе в определенных воинских частях и подразделениях.

Также Новини.LIVE сообщали, какую проблему мобилизации в Украине выделил известный журналист и военнослужащий Юрий Бутусов.