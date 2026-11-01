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Главная ТЦК Погибший военный получил повестку: в ТЦК обїяснили причину

Погибший военный получил повестку: в ТЦК обїяснили причину

Ua ru
1 ноября 2026 22:56
ТЦК извинился перед семьей погибшего воина после присланной повестки Facebook
Погибший украинский военнослужащий. Фото: Facebook

Николаевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки признал ошибку после отправки повестки Игорю Шкорубскому, погибшему при защите Украины три года назад. Ведомство принесло извинения его жене Марине и другим членам семьи. В ТЦК подчеркнули, что подобная ситуация недопустима и не может быть оправдана организационными обстоятельствами.

Для выяснения причин случившегося назначена служебная проверка, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Николаевский ОТЦК и СП.

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После произошедшего заместитель начальника областного ТЦК по психологической поддержке персонала полковник Виктор Мамчур и начальник Корабельного районного ТЦК майор Константин Гладких лично встретились с Мариной Шкорубской и ее близкими. Во время визита они принесли семье извинения за отправку документа на имя погибшего военнослужащего.

Служебная проверка должна определить, почему повестка была направлена спустя три года после гибели военного, и установить ответственных за произошедшее. По ее итогам обещают принять соответствующие меры. Отдельное внимание намерены уделить улучшению обмена информацией между подразделениями и предупреждению подобных ошибок в Корабельном районном ТЦК, а также в других подразделениях, относящихся к зоне ответственности областного центра комплектования.

В ведомстве признали, что произошедшее причинило семье дополнительную боль. Там подчеркнули, что считают необходимым не только принести извинения, но и установить причины ошибки, чтобы не допустить повторения подобных случаев.

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что апелляционный суд принял сторону ТЦК и СП в деле спора с украинцем, который пожаловался на силовое удержание в подвале со стороны военкомов. 

Также Новини.LIVE писали, что суд выписал штраф подполковнику ТЦК, который направлял военнообязанных граждан на повторное ВВК вместо того, чтобы способствовать их доставлению в военные части. 

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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