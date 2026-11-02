Паперова повістка ТЦК. Фото: УНІАН

Отримавши повістку від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, варто перевірити, чи всі обов’язкові відомості внесені до документа. Вимоги до його оформлення передбачені законодавством України. Відомо, які реквізити мають бути вказані у повістці. Їхній перелік залежить, зокрема, від того, чи оформлено документ на папері чи в електронному вигляді.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Донецьку обласну ТЦК та СП.

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Які відомості мають бути в документі

Обов’язкові реквізити визначені пунктом 29 Порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 560. Документ має містити інформацію про особу, яку викликають, установу, що надіслала повістку, а також обставини явки.

Зокрема, необхідно перевірити наявність таких даних:

прізвища, імені та по батькові військовозобов’язаного — за наявності, а також дати його народження;

найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надсилає повістку;

мети виклику;

місця, дати та часу прибуття;

реєстраційного номера документа;

пояснення щодо відповідальності за неявку;

вимоги повідомити до ТЦК, якщо особа не може прибути у призначений час.

Чим відрізняються паперова та електронна повістки

Для паперового документа передбачені відомості про посадову особу, відповідальну за його оформлення. У повістці зазначаються посада, ім’я та прізвище цього співробітника, його особистий підпис та дата підписання.

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Для електронного документа встановлено інший порядок. У ньому мають бути вказані ім’я та прізвище керівника ТЦК та СП або відповідного відділу, а також дата накладення кваліфікованого електронного підпису.

Коли потрібен QR-код

Повістки, сформовані за допомогою електронного реєстру, повинні додатково містити QR-код. Він передбачений для документів такого типу і входить до переліку вимог щодо їх оформлення.

У Донецькому обласному ТЦК зазначають, що знання встановлених правил допомагає громадянам самостійно перевірити отриману повістку та переконатися, що в ній вказані необхідні відомості. При цьому наявність реквізитів — лише один з аспектів перевірки документа: для оцінки конкретної ситуації можуть мати значення й інші обставини.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що апеляційний суд відмовився скасувати мобілізацію чоловіка, який заявляв про примусове доставлення до ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що одеський апеляційний суд залишив у силі штраф у розмірі 25 500 гривень для підполковника ТЦК та СП, який повторно направив трьох військовозобов’язаних на ВЛК.