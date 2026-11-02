Повестка ТЦК бумажного вида. Фото: УНИАН

При получении повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки стоит проверить, все ли обязательные сведения внесены в документ. Требования к его оформлению предусмотрены законодательством Украины. Известно, какие реквизиты должны присутствовать в повестке. Их перечень зависит в том числе от того, оформлен документ на бумаге или в электронном виде.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Донецкой областной ТЦК и СП.

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Какие сведения должны быть в документе

Обязательные реквизиты определены пунктом 29 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 560. Документ должен содержать информацию о человеке, которого вызывают, учреждении, направившем повестку, а также обстоятельствах явки.

В частности, необходимо проверить наличие следующих данных:

фамилии, имени и отчества военнообязанного — при наличии, а также даты его рождения;

наименования территориального центра комплектования и социальной поддержки, который направляет повестку;

цели вызова;

места, даты и времени прибытия;

регистрационного номера документа;

разъяснения об ответственности за неявку;

требования сообщить в ТЦК, если человек не может прибыть в назначенное время.

Чем отличаются бумажная и электронная повестки

Для бумажного документа предусмотрены сведения о должностном лице, ответственном за его оформление. В повестке указываются должность, имя и фамилия этого сотрудника, его личная подпись и дата подписания.

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Для электронного документа установлен другой порядок. В нем должны быть указаны имя и фамилия руководителя ТЦК и СП либо соответствующего отдела, а также дата наложения квалифицированной электронной подписи.

Когда нужен QR-код

Повестки, сформированные с помощью электронного реестра, должны дополнительно содержать QR-код. Он предусмотрен для документов такого типа и входит в перечень требований к их оформлению.

В Донецком областном ТЦК отмечают, что знание установленных правил помогает гражданам самостоятельно проверить полученную повестку и убедиться, что в ней указаны необходимые сведения. При этом наличие реквизитов — лишь один из аспектов проверки документа: для оценки конкретной ситуации могут иметь значение и другие обстоятельства.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что апелляционный суд отказался отменять мобилизацию мужчины, который заявлял о принудительном доставлении в ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что одесский апелляционный суд оставил в силе штраф в размере 25 500 гривен для подполковника ТЦК и СП, который повторно направил троих военнообязанных на ВВК.