Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото

Під час мобілізаційних заходів водії можуть зіткнутися з перевіркою документів з боку представників територіальних центрів комплектування та поліції. Однак участь співробітників ТЦК у таких заходах не надає їм права самостійно зупиняти автомобілі на дорогах. Повноваження щодо зупинки транспорту та перевірки документів визначаються окремими нормами законодавства.

Присутність поліцейського також не означає, що будь-які подальші дії автоматично відповідають закону. Судові рішення щодо подібних спорів показують, наскільки важливими є конкретні підстави для зупинки та докази можливих порушень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Хто має право зупинити автомобіль

Згідно зі статтею 35 Закону України "Про Національну поліцію", транспортний засіб можуть затримати за наявності передбачених законом підстав. Серед них — порушення правил дорожнього руху, ознаки технічної несправності автомобіля та інформація про можливу причетність водія або пасажирів до правопорушення.

Поліцейський зобов’язаний пояснити водієві причину зупинки. Саме проведення мобілізаційних заходів не є окремою підставою для зупинки автомобіля, а право представників ТЦК перевіряти військово-облікові документи не означає, що вони можуть самостійно зупиняти транспорт.

Окремий порядок передбачено для блокпостів. Постанова Кабміну № 1456 регулює перевірку документів та огляд транспорту під час воєнного стану. Такі дії можуть здійснювати уповноважені особи, визначені в установленому порядку, зокрема представники таких структур:

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Національної поліції;

Служби безпеки України;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Державної міграційної служби;

Державної митної служби;

Управління державної охорони;

Збройних сил України.

ТЦК як окремий орган у цьому переліку не зазначений. При цьому одного статусу військовослужбовця недостатньо: для проведення відповідних заходів необхідно мати передбачені законом повноваженнята належне уповноваження.

Які висновки зробили суди

У справі № 300/5617/25 Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув ситуацію, коли чоловіка зупинили представники поліції та ТЦК, після чого доставили до ВЛК і мобілізували. Відповідачі не надали доказів того, що на момент зупинки водій перебував у розшуку або порушив правила військового обліку. Суд частково задовольнив позов і визнав протиправними дії щодо затримання та доставки чоловіка для проходження медичної комісії та подальшого переміщення до ТЦК і військової частини.

В іншій справі водій оскаржував штраф після зупинки на трасі Суми — Полтава. Однак суд встановив, що поліцейський назвав причиною зупинки несправність підсвічування номерного знака, а водій відмовився пред’явити документи. У результаті його скаргу не задовольнили.

Ще один приклад — справа, в якій водій Suzuki Vitara оскаржував штраф за непред’явлення документів після зупинки на блокпості. Суд першої інстанції відхилив позов, а 7 жовтня 2026 року Сьомий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін. У суді врахували, що автомобіль зупинили на стаціонарному блокпості в умовах воєнного стану.

У справі № 420/13452/26 чоловік заявляв про незаконне затримання та утримання протягом понад трьох годин, проте суд не отримав достатніх доказів того, що затримання здійснювали саме співробітники ТЦК, а також не зміг встановити заявлену тривалість утримання. Тому у задоволенні вимог було відмовлено.

Судова практика не дає підстав вважати незаконною будь-яку зупинку автомобіля за участю ТЦК або, навпаки, визнавати законними всі дії спільних груп. Важливе значення мають причина зупинки, повноваження конкретних посадових осіб, наявність підстав для затримання та процесуальне оформлення.

Водієві рекомендується уточнити причину зупинки, попросити поліцейського представитися та пояснити правову підставу вимоги. За можливості те, що відбувається, можна фіксувати на відео, не перешкоджаючи законним діям правоохоронців. Незгоду з діями посадових осіб слід оскаржувати в установленому законом порядку.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про те, як військовозобов’язані громадяни можуть захистити свої права під час силової мобілізації та доставки до ТЦК і СП.

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