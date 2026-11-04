Український військовослужбовець похилого віку. Ілюстративне фото

В Україні знову порушили питання про призов на військову службу колишніх кадрових військовослужбовців та співробітників силових структур, які ще не досягли 60 років. Таких громадян налічується близько 129 тисяч. Йдеться про людей, які раніше проходили службу, мають відповідний досвід і отримують пенсії згідно зі спеціальним законодавством. Однак зараз вони не мобілізовані, хоча частина з них могла б бути затребувана в армії.

Експерти пов'язують цю ситуацію насамперед з особливостями призначення на військові посади та чинними законодавчими обмеженнями, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Фокус".

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Представниця парламенту Галина Третьякова повідомила, що неодноразово обговорювала цю проблему на нарадах, зокрема за участю представників Генерального штабу. За її словами, одним із аргументів проти мобілізації колишніх офіцерів називалася відсутність відповідних посад з урахуванням їхніх військових звань.

Загалом, як стверджує депутатка, в Україні близько 500 тисяч військових пенсіонерів, які отримують виплати за спеціальним законом. При цьому середній вік виходу на пенсію у представників окремих силових структур становить приблизно 46–47 років.

Чому колишнє звання може стати перешкодою

Військовий експерт Олег Жданов пояснює, що під час повернення колишнього військовослужбовця на службу враховується його військово-облікова спеціальність. Вона пов’язана з попередньою посадою та підготовкою людини. Якщо в армії немає відповідної штатної вакансії, підібрати місце для такого фахівця стає складніше. Особливо гостро це питання стоїть щодо старших офіцерів, оскільки кількість посад, що відповідають їхнім званням, обмежена.

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Військовий адвокат Олег Леонтьєв звертає увагу на норми, що регулюють призначення військовослужбовців на посади. Наприклад, колишньому полковнику або підполковнику можуть запропонувати вакансію, розраховану на нижче звання. У окремих випадках людина має право відмовитися від такого призначення, тому знайти альтернативну посаду буває непросто. Юрист вважає, що законодавство можна змінити, передбачивши більш гнучкий порядок використання досвіду колишніх офіцерів.

Які зміни пропонують експерти

На думку Леонтьєва, колишніх військовослужбовців слід розглядати не лише на посади, що відповідають їхнім колишнім званням. За наявності необхідних законодавчих підстав та з урахуванням стану здоров’я вони могли б працювати в підрозділах забезпечення, технічних службах, військових майстернях та інших напрямках. Жданов, у свою чергу, вважає важливим передбачити можливість перепідготовки та навчання колишніх офіцерів новим спеціальностям. Обидва експерти говорять про необхідність змінювати не тільки норми, а й механізм їхнього практичного застосування.

Обговорення залучення колишніх військових пенсіонерів стосується не лише чисельності потенційного резерву, а й порядку повернення підготовлених фахівців до армії. Згадані Третьяковою 129 тисяч осіб не означають, що всі вони автоматично підлягають мобілізації або можуть бути направлені на будь-які посади. Для реалізації подібних пропозицій будуть потрібні зміни в законодавстві, зрозумілі процедури призначення та оцінка професійних можливостей кожної людини.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, хто має право зупиняти автомобілі на блокпостах для перевірки військово-облікових даних у громадян.

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