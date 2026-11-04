Украинский военнослужащий в возрасте. Фото иллюстративное

В Украине вновь подняли вопрос о привлечении к военной службе бывших кадровых военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые еще не достигли 60 лет. Таких граждан насчитывается около 129 тысяч. Речь идет о людях, которые ранее проходили службу, имеют соответствующий опыт и получают пенсии по специальному законодательству. Однако сейчас они не мобилизованы, хотя часть из них могла бы быть востребована в армии.

Эксперты связывают эту ситуацию прежде всего с особенностями назначения на воинские должности и действующими законодательными ограничениями, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Фокус".

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Представительница Парламента Галина Третьякова сообщила, что неоднократно обсуждала эту проблему на совещаниях, в том числе с участием представителей Генерального штаба. По ее словам, одним из аргументов против мобилизации бывших офицеров называлось отсутствие подходящих должностей с учетом их воинских званий.

Всего, как утверждает депутат, в Украине около 500 тысяч военных пенсионеров, получающих выплаты по специальному закону. При этом средний возраст выхода на пенсию у представителей отдельных силовых структур составляет примерно 46–47 лет.

Почему прежнее звание может стать препятствием

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что при возвращении бывшего военнослужащего на службу учитывается его военно-учетная специальность. Она связана с прежней должностью и подготовкой человека. Если в армии нет соответствующей штатной вакансии, подобрать место для такого специалиста становится сложнее. Особенно остро вопрос стоит в отношении старших офицеров, поскольку количество должностей, соответствующих их званиям, ограничено.

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Военный адвокат Олег Леонтьев обращает внимание на нормы, регулирующие назначение военнослужащих на должности. Например, бывшему полковнику или подполковнику могут предложить вакансию, рассчитанную на более низкое звание. В отдельных случаях человек вправе отказаться от такого назначения, поэтому найти альтернативную должность бывает непросто. Юрист считает, что законодательство можно изменить, предусмотрев более гибкий порядок использования опыта бывших офицеров.

Какие изменения предлагают эксперты

По мнению Леонтьева, бывших военнослужащих следует рассматривать не только на должности, соответствующие их прежним званиям. При наличии необходимых законодательных оснований и с учетом состояния здоровья они могли бы работать в подразделениях обеспечения, технических службах, военных мастерских и других направлениях. Жданов, в свою очередь, считает важным предусмотреть возможность переподготовки и обучения бывших офицеров новым специальностям. Оба эксперта говорят о необходимости менять не только нормы, но и механизм их практического применения.

Обсуждение привлечения бывших военных пенсионеров касается не только численности потенциального резерва, но и порядка возвращения подготовленных специалистов в армию. Названные Третьяковой 129 тысяч человек не означают, что все они автоматически подлежат мобилизации или могут быть направлены на любые должности. Для реализации подобных предложений потребуются изменения в законодательстве, понятные процедуры назначения и оценка профессиональных возможностей каждого человека.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, кто имеет право останавливать автомобили на блокпостах для проверки военно-учетных данных у граждан.

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